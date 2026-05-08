A vrut să vadă pinguini și balene. A ajuns medicul navei în mijlocul unui focar mortal de hantavirus

Dr. Stephen Kornfeld se îmbarcase pe MV Hondius în sudul Argentinei, anticipând o croazieră printre ghețari și animale sălbatice. Planurile s-au schimbat brusc când unul dintre pasageri s-a îmbolnăvit grav.

De la turist la medic de gardă

Kornfeld a oferit ajutor după ce a aflat că un pasager olandez de 70 de ani era bolnav. Bărbatul a murit pe navă pe 11 aprilie. „În decurs de 12-24 de ore, era clar că erau mai multe persoane bolnave și că starea lor se agrava”, a declarat medicul pentru CNN.

Soția pacientului mort a fost evacuată și a murit ulterior într-un spital din Johannesburg. Medicul navei, și el infectat, a fost transferat la terapie intensivă în Africa de Sud. Starea lui s-a îmbunătățit între timp.

Cinci cazuri confirmate, altele suspectate

OMS a confirmat cinci infecții cu hantavirus legate de navă și se așteaptă la apariția altor cazuri. Un cetățean britanic aflat în Tristan da Cunha, unde nava a făcut escală, este suspect de infectare. Un pasager care a coborât mai devreme a fost testat pozitiv și se tratează la Zurich.

Circa 30 de pasageri au părăsit nava înainte ca amploarea focarului să fie înțeleasă. Autoritățile sanitare din SUA, Marea Britanie și Canada monitorizează foștii pasageri. Hantavirusul are o perioadă de incubație de una până la șase săptămâni.

Ce spune medicul despre virus

„Problema cu hantavirusul este că poți trece de la o stare gravă la una critică foarte repede”, a avertizat Kornfeld. El a subliniat că supraviețuirea depinde de accesul rapid la îngrijiri critice — imposibil de asigurat la bordul unei nave.

Focarul este asociat cu tulpina de hantavirus din Anzi, care se poate transmite între oameni prin contact direct. OMS a precizat că nu anticipează o epidemie de amploarea Covid-19.

Nava se îndreaptă spre Tenerife, unde cei aproximativ 146 de pasageri și membri ai echipajului vor debarca duminică.