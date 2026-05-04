Focar de hantavirus pe o navă de croazieră din Atlantic. Ce este și cum se transmite infecția

Trei persoane au decedat în urma unui focar suspect de hantavirus pe o navă de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mai 2026, 06:40, Ştiinţă-Sănătate

A fost confirmat un caz de hantavirus, iar alte cinci cazuri suspecte sunt în curs de investigare, se precizează în comunicat, potrivit BBC.

OMS a transmis pentru BBC că „anchetele detaliate” privind cazurile suspecte de hantavirus sunt „în curs, incluzând teste de laborator suplimentare”.

Focarul a fost semnalat la bordul navei de croazieră MV Hondius, care călătorea din Argentina spre Capul Verde.

Ce este hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul se răspândește în aer din urina, excrementele sau saliva unei rozătoare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Deși rar, acesta se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de hantavirus sunt raportate la nivel global?

Se estimează că există 150.000 de cazuri de HFRS la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al Institutelor Naționale de Sănătate. Mai mult de jumătate din cazuri apar de obicei în China.

Cele mai recente date din SUA arată că, între 1993, când a început supravegherea hantavirusului, și 2023, au existat 890 de cazuri în țară.

Cu toate acestea, virusul Seoul, una dintre principalele tulpini de hantavirus purtate de șobolanii norvegieni (cunoscuți și sub numele de șobolani maro), se găsește la nivel mondial, inclusiv în SUA.

Cum se tratează?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, unii pot necesita intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele din locuințe sau de la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus.

Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de intrare din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele pot pătrunde în locuințe.

Se recomandă, de asemenea, purtarea echipamentului de protecție atunci când se curăță excrementele rozătoarelor, pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Au existat cazuri recente de hantavirus?

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului câștigător al premiului Oscar Gene Hackman, a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus.

Medicii legiști consideră că Arakawa a contractat HPS, cea mai comună tulpină din SUA, care a dus la decesul ei.

Cuiburi și câteva rozătoare moarte au fost găsite în anexele casei sale, unde a fost găsită.

Înregistrările poliției au arătat că Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covid-ului în zilele dinaintea decesului.

