Trei persoane au murit după un posibil focar de hantavirus pe o navă de croazieră

Într-o declarație adresată agenției Associated Press, OMS a precizat că ancheta este în curs, dar că a fost confirmat cel puțin un caz de hantavirus.

Unul dintre pacienți se afla la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, a precizat agenția de sănătate a ONU, adăugând că se află în colaborare cu autoritățile pentru a evacua de pe navă alți doi pasageri care prezentau simptome.

Infecțiile cu hantavirus sunt de obicei asociate cu expunerea la fecalele sau urina rozătoarelor infectate, a precizat OMS.

OMS nu a identificat nava, dar mass-media sud-africană a relatat că focarul a avut loc pe nava de croazieră MV Hondius în timp ce aceasta naviga din Argentina spre Capul Verde, în largul coastelor Africii de Vest.

Site-ul web global de transport maritim MarineTraffic a identificat nava ca fiind o navă de croazieră sub pavilion olandez. Aceasta a localizat-o ancorată în Praia, capitala Capului Verde, duminică seara.