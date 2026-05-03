Suedia a reținut în Marea Baltică un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei

„Paza de Coastă suedeză, împreună cu Poliția suedeză, a abordat nava Jin Hui, un petrolier care naviga sub un pavilion suspectat a fi fals”, a transmis agenția într-un comunicat, potrivit The Kyiv Independent.

„O anchetă preliminară este în curs de desfășurare. Nava este suspectată de încălcarea legislației maritime din cauza lipsei de navigabilitate”.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a confirmat operațiunea, descriind-o ca parte a unei acțiuni de represiune mai ample.

„Anterior, în cursul zilei de astăzi, Paza de Coastă suedeză a abordat o altă navă în apele noastre teritoriale – a cincea intervenție într-o perioadă scurtă de timp”, a scris el pe rețelele de socializare.

Nava, inclusă pe listele de sancțiuni ale UE

„Nava este suspectată că face parte din flota-umbră rusă și că navighează sub pavilion fals. Nava este inclusă pe listele de sancțiuni ale UE, Regatului Unit și Ucrainei. Ne protejăm apele”.

Oficialii Gărzii de Coastă au declarat că acest caz este a cincea intervenție de acest fel din ultimele luni și a treia axată în mod specific pe probleme legate de navigabilitate.

„Navele cu deficiențe suspectate în ceea ce privește navigabilitatea continuă să navigheze în apele suedeze. Acest lucru este inacceptabil. Am intervenit și înainte, iar acum intervenim din nou”, a declarat Daniel Stenling, șef adjunct al operațiunilor la Garda de Coastă suedeză.

Autoritățile suedeze au reținut de mai multe ori în acest an nave suspectate că aparțin flotei fantomă, inclusiv în martie, când paza de coastă a preluat controlul asupra navelor Caffa și Sea Owl.

Rusia își folosește flota fantomă de petroliere vechi, adesea subasigurate, pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse comerțului său cu petrol.

Oficialii occidentali și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că navele ar putea fi legate de activități hibride rusești mai ample în Europa, inclusiv spionaj și operațiuni cu drone.

Alte țări europene, printre care Franța, Germania și Italia, au luat măsuri similare împotriva navelor legate de Rusia în ultimele luni, pe măsură ce a crescut supravegherea traficului maritim al Moscovei.