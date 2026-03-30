Căpitanul unui petrolier din „flota fantomă” rusă a fost condamnat în Franța la un an de închisoare

Chen Zhangjie, în vârstă de 39 de ani, căpitanul petrolierului Boracay, și-a aflat luni pedeapsa după ce a refuzat să se conformeze ordinelor marinei franceze privind inspectarea vasului său, relatează Le Figaro.

Cazul vizează un incident din 27 septembrie 2025, când marina franceză a încercat să inspecteze petrolierul care la momentul respectiv se afla în ape internaționale. Potrivit procuraturii, căpitanul nu a respectat ordinele marinei, obligând militarii francezi să recurgă la o manevră considerată periculoasă, susceptibilă de a provoca un accident.

Petrolierul, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei și aflat sub sancțiuni europene, transporta petrol rusesc către India și arbora un pavilion fals beninez în momentul interceptării. Ulterior, nava a fost redenumită Phoenix și navighează sub pavilion rusesc.

De asemenea, petrolierul a fost suspectat de implicare în incidente cu drone care au perturbat traficul aerian în Danemarca, în toamna anului trecut.

Apărarea lui Chen Zhang Jie a susținut că inculpatul ar fi trebuit să fie judecat în China, nu în Franța invocând faptul că incidentul s-a petrecut în ape internaționale, dar și Convenția de la Montego Bay privind dreptul mării.