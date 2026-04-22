Oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Potrivit unui comunicat emis de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni.

„Instanța a constatat vinovăția lui Vladimir Plahotniuc în comiterea infracțiunilor prevăzute la:

art. 284 alin. (1) Codul penal, de constituire și conducere a unei organizații criminale – în perioada anilor 2009 – 2019, a creat și condus o organizație criminală care a comis mai multe infracțiuni, inclusiv de escrocherie și spălarea banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova cu ulterioara lor spălare. art. 30, 42 alin.(3), 190 alin. (5) din Codul penal, (episodul comis în perioada anilor 2013–2014) – și art. 30, 42 alin.(3), 190 alin. (5) din Codul penal, (episodul comis în perioada 24.11.2014–29.06.2015) – escrocheria în proporții deosebit de mari, și anume inculpatul în perioada 2014–2015, a organizat obținere frauduloasă de credite de la mai multe instituții bancare din Republica Moldova, prin intermediul unor companii controlate prin persoane interpuse, cu implicarea organizației criminale conduse de Ilan Șor, cauzând prejudiciu material statului, în persoana Ministerului de Finanțe în mărime de 39 283 949 dolari SUA și 89 cenți, precum și 3 518 705 euro. art. 30, 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal, (episodul comis în perioada 24.11.2014–29.06.2015) , și art. 30, 243 alin. (3) lit. a) și b) din Codul penal, (episodul comis în perioada 24.11.2014–29.06.2015) , – spălarea banilor în proporții deosebit de mari, comisă de o organizație criminală. Și anume mijloacele bănești obținute prin escrocherie, au fost supuse unor operațiuni succesive de transfer și conversie prin circuite financiare complexe, inclusiv prin intermediul unor entități intermediare și structuri offshore din mai multe jurisdicții, cu implicarea și altor organizații criminale. O parte din aceste mijloace financiare au fost transferate către companii a căror beneficiar era Vladimir Plahotniuc, precum și către companii care se sub control direct sau indirect al inculpatului, fiind ulterior utilizate în activități economice și tranzacții financiare.

Cauza penală s-a aflat pe rolul instanței în perioada 03 octombrie 2025 – 22 aprilie 2026, fiind examinată de completul specializat în materie de corupție. Inculpatul nu și-a recunoscut vina”, se arată în comunicatul oficial emis miercuri.

Plahotniuc nu va mai putea deține funcții publice timp de cinci ani

Judecătorii au mai precizat că în temeiul art. 84 din Codul penal, cei 19 ani de închisoare vor fi executați în penitenciar de tip închis. Vladimir Plahotniuc nu va mai putea deține funcții sau să exercite activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane timp de cinci ani.

Potrivit Ziarul de Gardă, acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari.

„S-a dispus menținerea sechestrelor aplicate la etapa urmăririi penale. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani)”, se mai precizează în finalul comunicatului.

Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia în septembrie 2025

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia pe 25 septembrie 2025, iar în prezent se află în arest preventiv.

Anterior, Plahotniuc fusese reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de Constantin Țuțu, după ce la îmbarcarea în avion prezentase un pașaport pe numele Kirsanov. Această identitate era vizată într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție din vestul Atenei, ceea ce a sporit suspiciunile autorităților grecești.

Autoritățile moldovene au trimis trei cereri de extrădare pentru Plahotniuc – două de la Procuratura Generală și una de la Ministerul Justiției.

Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere pe 13 august, urmată de a doua la sfârșitul aceleiași luni, iar Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea la începutul lunii septembrie.