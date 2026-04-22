Oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat emis de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Plahotniuc a fost condamnat pentru cumul de infracțiuni.
„Instanța a constatat vinovăția lui Vladimir Plahotniuc în comiterea infracțiunilor prevăzute la:
Cauza penală s-a aflat pe rolul instanței în perioada 03 octombrie 2025 – 22 aprilie 2026, fiind examinată de completul specializat în materie de corupție. Inculpatul nu și-a recunoscut vina”, se arată în comunicatul oficial emis miercuri.
Judecătorii au mai precizat că în temeiul art. 84 din Codul penal, cei 19 ani de închisoare vor fi executați în penitenciar de tip închis. Vladimir Plahotniuc nu va mai putea deține funcții sau să exercite activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane timp de cinci ani.
Potrivit Ziarul de Gardă, acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor a fost acceptată integral, fiind dispusă încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 60 de milioane de dolari.
„S-a dispus menținerea sechestrelor aplicate la etapa urmăririi penale. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani)”, se mai precizează în finalul comunicatului.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia pe 25 septembrie 2025, iar în prezent se află în arest preventiv.
Anterior, Plahotniuc fusese reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de Constantin Țuțu, după ce la îmbarcarea în avion prezentase un pașaport pe numele Kirsanov. Această identitate era vizată într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție din vestul Atenei, ceea ce a sporit suspiciunile autorităților grecești.
Autoritățile moldovene au trimis trei cereri de extrădare pentru Plahotniuc – două de la Procuratura Generală și una de la Ministerul Justiției.
Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere pe 13 august, urmată de a doua la sfârșitul aceleiași luni, iar Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea la începutul lunii septembrie.