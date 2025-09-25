Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns în cătușe în Moldova. El va fi pregătit pentru judecarea în dosarul „furtului miliardului”

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus în Moldova joi dimineața. Avionul din Atena a aterizat pe Aeroportul Chișinău în jurul orei 9:25.

O dubă de transport și cel puțin șapte mașini de poliție au fost observate în zona aeroportului și în fața Penitenciarului nr. 13, unde Plahotniuc urmează să fie încarcerat, potrivit TV8.md.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că fostul politician va fi deținut într-o celulă separată, conform procedurilor prevăzute pentru persoanele care au deținut funcții de demnitate publică.

Plahotniuc ar putea fi adus pe 26 septembrie în fața judecătorilor pentru a se lua o decizie privind cererea de judecare separată în dosarul „furtului miliardului”.

Procurorul Alexandru Cernei a menționat că ultima ședință fusese amânată după ce avocatul din oficiu s-a simțit rău și a fost preluat de ambulanță.

Conform estimărilor procurorilor, Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din „furtul miliardului”. Suma a fost dezvăluită în februarie 2023 de procurorul general interimar de atunci, Ion Munteanu, care declara că există suficiente probe pentru condamnarea fostului politician.

Plahotniuc fusese reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de Constantin Țuțu, după ce la îmbarcarea în avion prezentase un pașaport pe numele Kirsanov. Această identitate era vizată într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție din vestul Atenei, ceea ce a sporit suspiciunile autorităților grecești.

Autoritățile moldovene au trimis trei cereri de extrădare pentru Plahotniuc – două de la Procuratura Generală și una de la Ministerul Justiției.

Curtea de Apel de la Atena a acceptat prima cerere pe 13 august, urmată de a doua la sfârșitul aceleiași luni, iar Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea la începutul lunii septembrie.

Poliția a anunțat anterior că Plahotniuc deținea cel puțin șapte identități, fiind cetățean al Ucrainei, României, Rusiei și al unor țări precum Vanuatu sau Irak. În total, acesta păstra în vila închiriată 21 de acte – pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise de șase state diferite.

Din închisoarea din Atena, Plahotniuc a transmis un mesaj audio în care declara că așteaptă să fie adus în Moldova pentru a-și demonstra nevinovăția și a-și relua activitatea politică.