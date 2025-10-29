A început procesul lui Plahotniuc / Cinci martori audiați în procesul fostului deputat spun că acesta ar fi plătit-o pe cântăreața letonă Laima Vaikule cu bani obținuți din fraude bancare

Procesul lui Plahotniuc se desfășoară „pe repede-nainte” (după cum s-a exprimat avocatul acestuia), cu cinci martori audiați în instanță în doar două ore și cu un acuzat care nu s-a prezentat.

Trei dintre martori au invocat-o pe cântăreața letonă Laima Vaikule, care, spun ei, ar fi fost plătită de Plahotniuc cu bani sustrași din bănci, potrivit moldova.europalibera.org.

O nouă ședință din procesul de judecare a fostului deputat moldovean Vladimir Plahotniuc, acuzat că a condus o grupare criminală care a sustras 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, s-a ținut azi la Judecătoria Buiucani.

Plahotniuc își citește materialele „în timpul nopții”

Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a precizat în fața instaței că motivul pentru care clientul său nu este prezent este acela că este nevoit să-și citească materialele în timpul nopții, pentru că procesul are loc „în regim alert”.

Principalul subiect al ședinței de miercuri a fost finanțarea concertului organizat la Chișinău în 2014 de fundația de binefacere „Edelweiss” a lui Plahotniuc și despre care procurorul Vitalie Codreanu a spus că va prezenta, la una din ședințele viitoare, probe care atestă că plata a fost făcută din bani sustrași din bănci.

Directoarea executivă a fundației nu a putut să ofere detalii

La această acuzație, prima martoră chemată, Larisa Moraru, directoarea executivă a fundației de caritate „Edelweiss”, nu a putut să ofere prea multe detalii despre organizarea concertului, potrivit sursei citate.

Potrivit declarațiilor sale, Plahotniuc este fondatorul și singurul donator al fundației despre care a adăugat că nu a negociat direct cu artista letonă și nu i-a achitat onorariul.

Ea a mai spus că, în 2014, „Eledweiss” a organizat la Teatrul de Operă și Balet un concert de binefacere, susținut de Vaikule, iar banii au fost donați pentru reparația „Centrului Mamei și Copilului” de la Chișinău.

Circuitul banilor în natură

Martorul Gheorghe Negură, impresar, a declarat în instanță că, în 2014, în contul său din Rusia au intrat 33.000 de euro, sumă ce urma să fie transferată în contul cântăreței letone, dar aceasta a primit o ofertă mai bună, motiv pentru care, susține că a întors banii.

Peste câțiva ani, a aflat de la procurori că banii au fost transferați de pe contul companiei Tukumaan Limited, care, potrivit acuzării, a fost utilizată în spălarea banilor din miliardul furat.

Potrivit lui Negură, de concert s-a ocupat Vladimir Constandoi – un impresar moldovean, care a fost și el audiat în instanță și care a confirmat că a invitat-o pe Vaikule la Chișinău prin intermediul unui coleg din Moscova.

Artiștii au fost plătiți chiar dacă n-au cântat

Impresarul Gheorghe Negură a mai fost întrebat de un alt caz, în care „Tukumann Limited” i-a transferat 73.000 de euro în cont pentru un spectacol de Revelion la hotelul „Codru” din Chișinău, unde trebuia să cânte trei artiști de peste hotare, printre care și Thomas Anders de la „Modern Talking”.

Concertul a căzut, spune Negură, dar artiștii au fost plătiți, chiar dacă nu au ajuns la Chișinău.

Alți doi martori au vorbit despre un împrumut oferit companiei lui Plahotniuc, „Finpar Invest”, care figurează și ea în dosarele procurorilor.

Informații de context

Vladimir Plahotniuc a fost căutat internațional timp de șase ani, pentru înșelăciune gravă și spălare de bani.

El a fost prins în vară, pe aeroportul din Atena, când se pregătea să se îmbarce pentru o cursă către Dubai, împreună cu Constantin Țuțu.

La perchezițiile corporale din aeroport, polițiștii au găsit asupra acestora mai multe documente de identitate false.

Plahotniuc și Țuțu au fost extrădați din Grecia pe 25 septembrie.

Ei se află acum în Penitenciarul 13 din Chișinău.