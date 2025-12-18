NASA are un nou șef, susținător ferm al misiunilor pe Marte

Senatul SUA l-a confirmat miercuri pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator NASA al președintelui Donald Trump, devenind astfel al 15-lea lider al agenției spațiale, un susținător al misiunilor pe Marte și un fost asociat al directorului executiv al SpaceX, Elon Musk, potrivit France24.

Votul asupra lui Isaacman, pe care Trump l-a înlăturat și apoi l-a redenumit administrator NASA în acest an, a trecut cu 67 de voturi la 30, la două săptămâni după ce acesta le-a spus senatorilor, în a doua sa audiere, că NASA trebuie să accelereze ritmul pentru a depăși China și a reveni pe Lună în acest deceniu.

Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați, care investește miliarde de dolari în cea mai ambițioasă inițiativă de explorare spațială de până acum: trimiterea oamenilor pe Lună pentru a stabili o prezență pe termen lung la suprafață, înainte de a trimite în cele din urmă astronauți pe Marte.

Personalul NASA a fost redus cu 20%

Casa Albă, în cadrul campaniei sale de îmbunătățire a eficienței guvernamentale, condusă de Musk, a redus drastic personalul NASA cu 20% și a încercat să reducă bugetul agenției pentru 2026 cu aproximativ 25% față de cel obișnuit de 25 de miliarde de dolari, punând în pericol zeci de programe de știință spațială pe care oamenii de știință și unii oficiali le consideră prioritare.

Isaacman prevede o concentrare reînnoită pe trimiterea de misiuni pe Marte, pe lângă efortul Artemis Moon, precum și o dependență mai mare de companii private precum SpaceX pentru a economisi bani contribuabililor și a stimula concurența din sectorul privat.

Din cele 67 de voturi în favoarea lui Isaacman, 16 au fost din partea democraților, alăturându-se celor 51 de voturi din partea republicanilor. Toate cele 30 de voturi împotriva confirmării sale au fost din partea democraților.