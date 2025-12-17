NASA pune sub semnul întrebării prezența găurilor negre în galaxiile mici

Un nou studiu susținut de NASA ridică semne de întrebare asupra uneia dintre ipotezele fundamentale ale astronomiei moderne privind formarea galaxiilor.

Cercetătorii sugerează că majoritatea galaxiilor de dimensiuni mici ar putea să nu găzduiască găuri negre supermasive în centrul lor, contrar convingerilor din ultimele decenii, scrie NotebookCheck.

Datele Chandra scot la iveală un tipar surprinzător

Rezultatele se bazează pe observații realizate cu Observatorul de raze X Chandra al NASA, care studiază galaxiile de peste 20 de ani.

Astronomii au analizat date provenite de la 1.600 de galaxii, de la sisteme mult mai masive decât Calea Lactee până la unele mult mai mici.

Găurile negre supermasive emit raze X atunci când materia cade în interiorul lor, ceea ce face din Chandra un instrument esențial pentru identificarea acestora.

Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit mult mai puține semnale de raze X provenite din galaxiile mici decât se așteptau.

Mai puține găuri negre decât se estima

Absența emisiilor de raze X sugerează că multe galaxii mici ar putea să nu conțină deloc găuri negre supermasive.

Potrivit studiului, doar aproximativ 30% dintre galaxiile mici par să găzduiască astfel de obiecte.

Acest lucru contrazice presupunerea de lungă durată conform căreia aproape fiecare galaxie are o gaură neagră supermasivă centrală.

Dacă rezultatele vor fi confirmate, ele ar putea remodela teoriile despre evoluția comună a galaxiilor și a găurilor negre.

Implicații pentru formarea găurilor negre și misiuni viitoare

Descoperirile susțin ideea că găurile negre supermasive s-au format foarte devreme în univers, având încă de la început mase mari.

Aceasta ar însemna că ele nu au crescut în principal prin fuziuni repetate ale unor găuri negre mai mici, de-a lungul timpului.

Studiul ar putea influența și așteptările legate de viitoarea misiune NASA Laser Interferometer Space Antenna (LISA).

LISA este concepută pentru a detecta unde gravitaționale produse de fuziuni ale găurilor negre, care ar putea fi mai rare decât se anticipa.

Cercetătorii avertizează că sunt necesare observații suplimentare pentru a confirma rezultatele și a rafina modelele existente.