Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » NASA pune sub semnul întrebării prezența găurilor negre în galaxiile mici

NASA pune sub semnul întrebării prezența găurilor negre în galaxiile mici

Un studiu susținut de NASA sugerează că multe galaxii mici nu au găuri negre supermasive, punând sub semnul întrebării teoriile clasice.
NASA pune sub semnul întrebării prezența găurilor negre în galaxiile mici
Sursa: NASA
Bianca Popa
17 dec. 2025, 12:26, Life-Inedit

Un nou studiu susținut de NASA ridică semne de întrebare asupra uneia dintre ipotezele fundamentale ale astronomiei moderne privind formarea galaxiilor.

Cercetătorii sugerează că majoritatea galaxiilor de dimensiuni mici ar putea să nu găzduiască găuri negre supermasive în centrul lor, contrar convingerilor din ultimele decenii, scrie NotebookCheck.

Datele Chandra scot la iveală un tipar surprinzător

Rezultatele se bazează pe observații realizate cu Observatorul de raze X Chandra al NASA, care studiază galaxiile de peste 20 de ani.

Astronomii au analizat date provenite de la 1.600 de galaxii, de la sisteme mult mai masive decât Calea Lactee până la unele mult mai mici.

Găurile negre supermasive emit raze X atunci când materia cade în interiorul lor, ceea ce face din Chandra un instrument esențial pentru identificarea acestora.

Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit mult mai puține semnale de raze X provenite din galaxiile mici decât se așteptau.

Mai puține găuri negre decât se estima

Absența emisiilor de raze X sugerează că multe galaxii mici ar putea să nu conțină deloc găuri negre supermasive.

Potrivit studiului, doar aproximativ 30% dintre galaxiile mici par să găzduiască astfel de obiecte.

Acest lucru contrazice presupunerea de lungă durată conform căreia aproape fiecare galaxie are o gaură neagră supermasivă centrală.

Dacă rezultatele vor fi confirmate, ele ar putea remodela teoriile despre evoluția comună a galaxiilor și a găurilor negre.

Implicații pentru formarea găurilor negre și misiuni viitoare

Descoperirile susțin ideea că găurile negre supermasive s-au format foarte devreme în univers, având încă de la început mase mari.

Aceasta ar însemna că ele nu au crescut în principal prin fuziuni repetate ale unor găuri negre mai mici, de-a lungul timpului.

Studiul ar putea influența și așteptările legate de viitoarea misiune NASA Laser Interferometer Space Antenna (LISA).

LISA este concepută pentru a detecta unde gravitaționale produse de fuziuni ale găurilor negre, care ar putea fi mai rare decât se anticipa.

Cercetătorii avertizează că sunt necesare observații suplimentare pentru a confirma rezultatele și a rafina modelele existente.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor