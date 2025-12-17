Ce dezvăluie ceea ce visezi în timpul nopții, de fapt, despre tine

Câinele tău se uită la bolul cu mâncare și îți vorbește cu vocea celui mai bun prieten. Un iubit pe care nu l-ai mai văzut de ani buni apare la ușa ta cu un buchet de trandafiri. Sau poate că țipi și îți fluturi brațele și picioarele în timp ce cazi de pe vârful Turnului Eiffel. Visele pot fi emoționante, amuzante sau terifiante, dar aproape întotdeauna sunt absurde. Aceasta adaugă la aura lui Freud, care considera că visele sunt o sursă din care se pot trage concluzii serioase despre sănătatea mentală sau fizică a pacientului sau despre dorințele sale reale, scrie The Telegraph.

Dar oare Freud s-a înșelat atât de tare? În ultimii ani, munca oamenilor de știință și a analiștilor de date a arătat că vechiul analist de vise ar fi putut avea dreptate. Nimeni nu știe exact de ce visăm, deși se pare că procesul are legătură cu consolidarea memoriei, dar majoritatea cercetărilor recente „validează ipoteza continuității, conform căreia ceea ce trăim în viața reală se reflectă în vise, iar lucrurile mai inconștiente pe timpul zilei devin mai explicite noaptea”, spune profesorul Luca Maria Aiello, om de știință în domeniul datelor la Universitatea IT din Copenhaga, Danemarca.

Cercetările profesorului Aiello au arătat, de asemenea, cum visele noastre sunt influențate de evenimentele globale. Unul dintre studiile sale a arătat că, în America, coșmarurile erau mult mai frecvente în anii ’60 decât astăzi și că acestea au scăzut treptat de-a lungul decadelor, deși au devenit mai comune în timpul pandemiei.

„Stresul și anxietatea din mediul nostru influențează cu siguranță visele și le pot face mai negative”, explică el.

Dr. Abidemi Otaiku, neuroscientist la Imperial College London, care a studiat și el visele, crede că unele tipuri de vise ne pregătesc pentru adversități reale, în timp ce altele reflectă procesarea evenimentelor trecute, chiar dacă par „complet întâmplătoare”.

Deși ne place să credem că visele noastre sunt unice, unele cercetări indică faptul că 70% dintre oameni au experimentat cele mai comune teme de vis, cum ar fi căderea, zborul sau pierderea dinților, și, în general, orice vis poate fi încadrat în doar 40 de categorii diferite.

Cele mai comune vise și ce dezvăluie despre tine

Pierderea dinților

Se spune de mult timp că visele despre pierderea dinților sunt legate de anxietate. Aproximativ două persoane din cinci le-au avut. Diferite culturi interpretează aceste vise diferit: în China, pierderea dinților este asociată cu minciuna, în Grecia antică simboliza ruină financiară, iar nativii americani o considerau un avertisment despre apropierea morții.

O explicație mai simplă: în timpul somnului, capacitatea creierului de a percepe lumea exterioară este redusă, dar nu complet pierdută, spune dr. Otaiku. Persoanele stresate pe timpul zilei pot scrâșni din dinți în somn, ceea ce declanșează vise despre pierderea acestora, creierul detectând mișcarea.

„Există cercetări care arată că visele frecvente despre pierderea dinților sunt legate de sănătatea orală, dar asocierea este slabă”, adaugă el.

Căderea

Visele despre cădere pot reflecta un nivel ridicat de anxietate sau copleșire în viața de zi cu zi, creierul încearcă să ne pregătească pentru potențiale amenințări. În studiul fobiilor, există teoria „preparării”, conform căreia oamenii dezvoltă fobii pentru lucruri care erau periculoase în trecut și care au rămas „înregistrate” în creier. Aceasta ar putea explica de ce mai mult de jumătate dintre oameni au visat că cad.

Persoanele cu tulburări de anxietate au un volum mai mare de vise negative în care se simt necontrolate. Dacă visezi frecvent că ai căzut sau ești urmărit, poate fi semn să cauți sprijin pentru anxietățile tale.

Nesigur pe un examen important

Chiar dacă viața modernă nu ne expune la pericole directe, evenimentele stresante (mai ales din copilărie) pot fi integrate în vise ca surse de adevărat pericol.

„Oamenii în vârstă de 50-60 de ani, care nu au dat examene de decenii, încă visează examene ca răspuns la stres”, spune dr. Otaiku. O rutină de somn eficientă, evitând stresori precum emailul sau discuțiile tensionate înainte de culcare, poate reduce frecvența acestor vise.

Înșelarea partenerului

Visele sexuale sunt foarte comune, mai ales în adolescență. 70 – 80% dintre oameni au avut un vis sexual, iar aproximativ 30% dintre bărbați și 13% dintre femei continuă să le aibă după 50 de ani. Visele despre înșelarea partenerului, cu panica, rușinea sau vinovăția ce urmează, sunt de asemenea frecvente.

Aceste vise pot reflecta experiențe recente sau atracția față de o altă persoană, dar pot semnala și nevoia unei schimbări în relație. „Visele sunt legate de experiențe emoționale puternice sau griji din timpul zilei”, explică Prof. Aiello.

Zborul

Visele despre zbor apar la aproximativ 40% dintre oameni, de obicei în tinerețe. Sunt asociate cu trăsături de personalitate precum deschiderea către experiențe noi și mai puțin nevrotism. Persoanele care își amintesc mai ușor visele sunt mai predispuse la vise de zbor și la lucid dreaming (conștientizarea visului în timp ce visează).

Originea acestor vise este totuși ordinară: în somn, percepția corpului în spațiu este redusă, iar lobii frontali, implicați în raționalitate, sunt „deconectați”, ceea ce permite vise spectaculoase.

Coșmarurile și demența

Cercetările dr. Otaiku arată că persoanele care au coșmaruri frecvente la orice vârstă pot fi mai predispuse la demență în viitor. Studii pe copii și adulți au demonstrat că frecvența coșmarurilor poate fi un indicator timpuriu al deteriorării cognitive chiar și după 50 de ani.

Coșmarurile frecvente pot accelera procesul de îmbătrânire biologică și sunt adesea un semn timpuriu al demenței, apărând cu mult înainte de problemele de memorie sau gândire. Relația este probabil bidirecțională: cei cu coșmaruri frecvente au mai multe șanse să dezvolte demență, iar cei cu demență pot avea mai multe coșmaruri.