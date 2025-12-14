Coșmarurile, explicate de știință: ce se întâmplă în creier în timpul somnului

Coșmarurile pot fi tulburătoare, însă oamenii de știință spun că ele oferă indicii valoroase despre modul în care creierul procesează emoțiile, amintirile și stresul în timpul somnului, potrivit India Today.

Cercetările arată că visele nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un sistem neurologic complex care funcționează chiar și atunci când corpul se odihnește.

Cum se comportă creierul în timpul somnului

Somnul se desfășoară în cicluri de faze non-REM și REM, fiecare având un rol distinct pentru sănătatea fizică și mentală.

Somnul non-REM susține refacerea țesuturilor și funcționarea sistemului imunitar, în timp ce somnul REM este marcat de activitate cerebrală intensă și vise vii.

În timpul somnului REM, creierul se comportă aproape ca atunci când suntem treji, în timp ce mușchii sunt temporar paralizați pentru a preveni mișcările fizice.

Această stare unică permite creierului să creeze imagini și narațiuni emoționale fără ca organismul să le pună în practică.

De ce apar visele și coșmarurile

Oamenii de știință cred că visele ajută creierul să organizeze amintirile și să regleze reacțiile emoționale acumulate pe parcursul zilei.

Regiunile asociate cu emoția, frica și plăcerea devin deosebit de active, ceea ce explică de ce visele sunt adesea intense sau personale.

Coșmarurile apar atunci când frica sau anxietatea domină aceste procese, reflectând adesea stres nerezolvat sau conflicte emoționale.

Stresul, traumele, lipsa somnului, anumite medicamente și stilul de viață pot crește semnificativ frecvența coșmarurilor.

Coșmarurile și sănătatea mintală

Coșmarurile frecvente pot semnala că creierul întâmpină dificultăți în gestionarea presiunii emoționale sau a experiențelor traumatice.

Persoanele cu tulburări de anxietate, depresie sau tulburare de stres posttraumatic raportează adesea coșmaruri mai intense și recurente.

Coșmarurile pot afecta calitatea somnului, pot provoca teama de a adormi și pot duce la oboseală și scăderea capacității de concentrare pe timpul zilei.

Specialiștii spun că îmbunătățirea rutinei de somn, reducerea stresului și apelarea la ajutor profesional pot diminua apariția coșmarurilor persistente.

Înțelegerea coșmarurilor oferă indicii importante despre starea de bine psihică și subliniază importanța unor obiceiuri sănătoase de somn.