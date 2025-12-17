Ce este și cum funcționează AfroféminasGpt, alternativa antirasistă la ChatGPT

De la primele interacțiuni, contrastul dintre AfroféminasGpt și un chatbot clasic devine evident. În timp ce soluțiile AI tradiționale definesc rasismul ca un set de comportamente sau atitudini discriminatorii, AfroféminasGpt îl descrie ca pe un mecanism de putere adânc înrădăcinat în istorie și societate. Această perspectivă reflectă intenția sa de a oferi răspunsuri aliniate cu vocea comunităților marginalizate, evitând „neutralitatea” care, adesea, reproduce viziuni dominante.

Cine este Antoinette Torres Soler creatoarea AfroféminasGpt

Creatoarea proiectului, originară din Cuba și stabilită în Spania, este cunoscută pentru implicarea sa în lupta împotriva rasismului și a discriminării îndreptate către femeile rasializate. Obiectivul ei nu a fost crearea unui asistent universal. Ea și-a dorit un instrument capabil să recunoască momentele în care trebuie să răspundă și cele în care e mai potrivit să se abțină. Pe site-ul oficial se subliniază că valoarea centrală a AfroféminasGpt este loialitatea față de un cadru etic ferm și față de comunitățile pe care le reprezintă.

Spre deosebire de modelele AI obișnuite, care se bazează pe cantități uriașe de date online, AfroféminasGpt funcționează fără conexiune la rețea. Aceasta a fost o alegere intenționată. Instruirea sa se bazează pe lucrările unor figuri importante ale gândirii afro-americane și decoloniale, precum Angela Davis, bell hooks, Stuart Hall, Frantz Fanon sau Yuderkys Espinosa Miñoso. Astfel, chatbotul oferă interpretări fundamentate pe teorii critice, evitând sursele problematice și dezbaterile efemere, mai arată La Stampa.

Istoria, privită din mai multe unghiuri

Chiar și subiectele aparent neutre primesc un tratament diferit. La întrebarea „Ce este Ziua Recunoștinței?”, un chatbot convențional ar oferi o descriere festivă. AfroféminasGpt completează însă răspunsul cu perspectiva comunităților indigene, pentru care această zi simbolizează colonizarea, pierderea teritoriilor și genocidul. Această abordare nu elimină informația, ci o plasează într-un context care dă voce celor excluși din narațiunea dominantă.

Pentru Antoinette Torres Soler, AI generativă este un teren fertil pentru mișcările sociale, chiar dacă nu este lipsit de contradicții. Într-un interviu acordat publicației El País, ea precizează că AfroféminasGpt este construit exclusiv din materiale libere de drepturi de autor. De asemenea, el urmează standarde etice stricte. Proiectul este autogestionat, colectiv, și își propune să demonstreze că inteligența artificială poate exista și în afara logicilor comerciale . Și în mod evident, a „neutralității” artificiale.

Poate fi AI cu adevărat etică?

AfroféminasGpt nu pretinde că deține răspunsul final, dar deschide un dialog necesar despre influența prejudecăților în modelele AI. De asemenea și despre responsabilitatea creatorilor acestora. Mesajul central al inițiativei este clar: tehnologia nu poate înlocui conștiința politică. Totuși, ea poate deveni un instrument puternic pentru păstrarea și transmiterea unor forme alternative de cunoaștere. Rămâne de văzut dacă astfel de proiecte vor rămâne soluții de nișă sau vor reuși să modeleze viitorul inteligenței artificiale la scară globală.