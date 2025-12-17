O replică a Statuii Libertății din Brazilia – pusă la pământ de vântul puternic

Rafalele de vânt de 90 km/h din orașul Brazilian Guaiba au reușit să sărâme o replica a Statuii Libertății instalată în oraș din 2020.

Din imaginile video care au făcut înconjurul lumii imediat, se vede cum strcutura se îndoaie înainte de ase prăbuși și de a se dezintegra.

La impact, capul este zdrobit.

Într-o singură secundă, porțiuni imense din acest simbol al libertății peste tot în lume s-au făcut țăndări.

Statuia, instalată în parcarea unui megastore din Havana, fusese instalată în 2020 și era doar una dintre zecile de replici similare din toată Brazilia.

Prăbușită în punctul culminant al furtunii

Reprezentanții companiei care a instalat statuia au declarat că doar secțiunea superioară a structurii a fost deteriorată, în timp ce piedestalul a rămas intact.

Nu au fost raportați răniți, iar zona a fost rapid izolată pe măsură ce resturile erau îndepărtate.

Autoritățile locale au declarat că prăbușirea a avut loc în punctul culminant al furtunii, care a provocat și pagube extinse în Rio Grande do Sul, inclusiv copaci căzuți, daune la acoperișuri, pene de curent și inundații localizate.

Meteorologii au declarat că trecerea unui front rece a declanșat condițiile severe, avertizările de furtună rămânând în vigoare, în ciuda faptului că era de așteptat ca condițiile meteo să se îmbunătățească treptat începând de marți.