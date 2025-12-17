O replică a Statuii Libertății din Brazilia – pusă la pământ de vântul puternic

Rafalele de vânt de 90 km/h din orașul Brazilian Guaiba au reușit să sărâme o replica a Statuii Libertății instalată în oraș din 2020.
Din imaginile video care au făcut înconjurul lumii imediat, se vede cum strcutura se îndoaie înainte de ase prăbuși și de a se dezintegra.
La impact, capul este zdrobit.
Storm Topples Havan’s 24-Meter Statue of Liberty Replica in #Brazil
On Monday, powerful winds over 90 km/h struck southern #Brazil , knocking down the 24-meter Statue of Liberty replica outside a Havan store in #guaiba near #PortoAlegre .
Într-o singură secundă, porțiuni imense din acest simbol al libertății peste tot în lume s-au făcut țăndări.
Statuia, instalată în parcarea unui megastore din Havana, fusese instalată în 2020 și era doar una dintre zecile de replici similare din toată Brazilia.
Reprezentanții companiei care a instalat statuia au declarat că doar secțiunea superioară a structurii a fost deteriorată, în timp ce piedestalul a rămas intact.
Nu au fost raportați răniți, iar zona a fost rapid izolată pe măsură ce resturile erau îndepărtate.
Autoritățile locale au declarat că prăbușirea a avut loc în punctul culminant al furtunii, care a provocat și pagube extinse în Rio Grande do Sul, inclusiv copaci căzuți, daune la acoperișuri, pene de curent și inundații localizate.
Meteorologii au declarat că trecerea unui front rece a declanșat condițiile severe, avertizările de furtună rămânând în vigoare, în ciuda faptului că era de așteptat ca condițiile meteo să se îmbunătățească treptat începând de marți.