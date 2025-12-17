Prima pagină » Știri externe » O replică a Statuii Libertății din Brazilia – pusă la pământ de vântul puternic

O replică a Statuii Libertății din Brazilia – pusă la pământ de vântul puternic

Imagini devastatoare cu o replică a Statuii Libertății răpusă de rafale puternice de vânt au făcut înconjurul planetei. Într-o singură secundă, jumătate din simbolul, prin excelență al libertății peste tot în lume a fost culcat la pământ.
O replică a Statuii Libertății din Brazilia - pusă la pământ de vântul puternic
Sursa foto: X
Luiza Moldovan
17 dec. 2025, 14:51, Știri externe

Rafalele de vânt de 90 km/h din orașul Brazilian Guaiba au reușit să sărâme o replica a Statuii Libertății instalată în oraș din 2020.

Din imaginile video care au făcut înconjurul lumii imediat, se vede cum strcutura se îndoaie înainte de ase prăbuși și de a se dezintegra.

La impact, capul este zdrobit.

Într-o singură secundă, porțiuni imense din acest simbol al libertății peste tot în lume s-au făcut țăndări.

Statuia, instalată în parcarea unui megastore din Havana, fusese instalată în 2020 și era doar una dintre zecile de replici similare din toată Brazilia.

Prăbușită în punctul culminant al furtunii

Reprezentanții companiei care a instalat statuia au declarat că doar secțiunea superioară a structurii a fost deteriorată, în timp ce piedestalul a rămas intact.

Nu au fost raportați răniți, iar zona a fost rapid izolată pe măsură ce resturile erau îndepărtate.
Autoritățile locale au declarat că prăbușirea a avut loc în punctul culminant al furtunii, care a provocat și pagube extinse în Rio Grande do Sul, inclusiv copaci căzuți, daune la acoperișuri, pene de curent și inundații localizate.

Meteorologii au declarat că trecerea unui front rece a declanșat condițiile severe, avertizările de furtună rămânând în vigoare, în ciuda faptului că era de așteptat ca condițiile meteo să se îmbunătățească treptat începând de marți.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor