Warner Bros. Discovery respinge oferta Paramount de 108 miliarde de dolari

Warner Bros. Discovery a respins, miercuri, oferta de preluare de către Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.
17 dec. 2025, 15:55, Știri externe

Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery (WBD) a respins, miercuri, oferta de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Skydance, motivând că aceasta nu a oferit garanții financiare adecvate.

Într-o scrisoare adresată acționarilor, divulgată într-un document oficial, consiliul de administrație a scris că Paramount a „indus în eroare în mod constant” acționarii Warner Bros. În plus, consiliul de administrație al WBD a mai subliniat că oferta Paramount de 30 de dolari pe acțiune era garantată în totalitate sau „susținută” de familia Ellison, condusă de miliardarul și CEO-ul Oracle, Larry Ellison, relatează Reuters.

Warner Bros și-a sfătuit anterior acționarii să respingă oferta Paramount

Informația vine în contextul în care anterior, Warner Bros și-a sfătuit acționarii să respingă oferta Paramount din mai multe motive, printre care îngrijorarea cu privire la modul în care ar fi finanțată tranzacția, scrie BBC.

Pe de altă parte, Paramount a afirmat că oferta sa era „superioară” față de acordul în valoare de 72 de miliarde de dolari pe care Warner Bros l-a încheiat cu Netflix.

Gigantul media a fost scos la vânzare în luna octombrie, după ce a primit „multiple” manifestări de interes din partea potențialilor cumpărători, inclusiv abordări din partea Paramount Skydance. În data de 5 decembrie, Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat încheierea unui acord în valoare totală a întreprinderii de aproximativ 82,7 miliarde de dolari. Acordul prevede achiziția studiourilor de film și de televiziune, precum și a diviziei de streaming a Warner Bros Discovery.

La trei zile după acordul dintre Netflix și WBD, pe 8 decembrie, Paramount făcuse o ofertă ostilă mai mare cu 17,6 miliarde de dolari, în încercarea de a surclasa Netflix.

