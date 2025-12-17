Creștere a prețului țițeiului SUA după blocada petrolului venezuelean impusă de Trump

La ora 02:22, aceste contracte au urcat cu 1,3%, sau 72 de cenți, tranzacționându-se la 55,99 dolari pe baril, scrie Reuters.

Această decizie survine după ce, în sesiunea precedentă, prețul țițeiului s-a apropiat de minimele ultimilor cinci ani, ca urmare a progreselor în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Un eventual acord ar putea duce la ridicarea sancțiunilor occidentale asupra Moscovei, ceea ce ar crește oferta globală de petrol într-o perioadă de cerere fragilă.

Președintele Trump a declarat că liderii venezueleni sunt considerați organizații teroriste străine și a justificat blocada ca o măsură de presiune împotriva regimului lui Nicolas Maduro. Măsura intervine la o săptămână după ce Statele Unite au sechestrat o navă petrolieră sancționată în largul coastei Venezuelei, intensificând campania de presiune asupra guvernului de la Caracas. Trump a acuzat conducerea venezueleană că facilitează intrarea drogurilor în Statele Unite.

Experții în energie avertizează că blocada petrolului venezuelean ar putea afecta semnificativ aprovizionarea globală, având în vedere rezervele mari de petrol ale Venezuelei. În același timp, această măsură amplifică tensiunile geopolitice în America Latină și poate influența evoluția prețului țițeiului pe termen mediu și lung.

Analiștii subliniază că piețele energetice rămân extrem de volatile, cu prețuri influențate atât de sancțiunile impuse Venezuelei, cât și de evoluțiile internaționale privind Rusia. Investitorii urmăresc cu atenție declarațiile oficialilor americani și dinamica geopolitică pentru a anticipa posibilele fluctuații ale prețului țițeiului.