Prima pagină » Economic » INS: Deficitul comercial al României urcă la 27,5 miliarde de euro, deși exporturile cresc

INS: Deficitul comercial al României urcă la 27,5 miliarde de euro, deși exporturile cresc

România a înregistrat, în perioada ianuarie–octombrie 2025, un deficit comercial de 27,493 miliarde de euro, cu 1% mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși exporturile au avansat într-un ritm mai rapid decât importurile, acestea din urmă rămân la un nivel ridicat, menținând dezechilibrul extern.
INS: Deficitul comercial al României urcă la 27,5 miliarde de euro, deși exporturile cresc
Sursa: AI
Victor Dan Stephanovici
10 dec. 2025, 11:48, Economic

Datele INS arată că valoarea exporturilor FOB a ajuns la 81,054 miliarde de euro. Acestea sunt în creștere cu 4,3% față de primele zece luni din 2024. Importurile CIF au totalizat 108,547 miliarde de euro, cu un avans de 3,4%. În structura comerțului, cea mai mare pondere o au mașinile și echipamentele de transport – 46,5% din exporturi și 36,6% din importuri. „Statistica evidențiază un context complicat: exporturile continuă să urce, însă nu reușesc să compenseze nivelul importurilor”, explică analistul economic Mihai Ionescu.

Deficitul comercial, comerțul cu UE și relațiile extra-comunitare

Majoritatea livrărilor externe se îndreaptă spre piețele Uniunii Europene – 58,051 miliarde de euro, adică 71,6% din total. Importurile din blocul comunitar însumează 78,399 miliarde de euro (72,2%). În afara UE, România a exportat bunuri în valoare de 23,002 miliarde de euro și a importat de 30,147 miliarde de euro. Economista Andreea Păun (BNR) subliniază că apartenența la piața europeană a impulsionat schimburile comerciale. Totuși a accentuat și dificultățile legate de echilibrul balanței comerciale.

În octombrie 2025, exporturile au fost de 8,874 miliarde de euro, cu 5,1% peste nivelul lunii octombrie 2024. Importurile au scăzut cu 2,4%, ajungând la 11,879 miliarde de euro. Deficitul comercial lunar a fost de 3,005 miliarde de euro, ceea ce indică variații ce pot fi corelate cu modificări în consumul și producția internă.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Gandul
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Cancan
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie, în următoarele zile. Cine se încadrează
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor