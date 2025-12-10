INS: Deficitul comercial al României urcă la 27,5 miliarde de euro, deși exporturile cresc

Datele INS arată că valoarea exporturilor FOB a ajuns la 81,054 miliarde de euro. Acestea sunt în creștere cu 4,3% față de primele zece luni din 2024. Importurile CIF au totalizat 108,547 miliarde de euro, cu un avans de 3,4%. În structura comerțului, cea mai mare pondere o au mașinile și echipamentele de transport – 46,5% din exporturi și 36,6% din importuri. „Statistica evidențiază un context complicat: exporturile continuă să urce, însă nu reușesc să compenseze nivelul importurilor”, explică analistul economic Mihai Ionescu.

Deficitul comercial, comerțul cu UE și relațiile extra-comunitare

Majoritatea livrărilor externe se îndreaptă spre piețele Uniunii Europene – 58,051 miliarde de euro, adică 71,6% din total. Importurile din blocul comunitar însumează 78,399 miliarde de euro (72,2%). În afara UE, România a exportat bunuri în valoare de 23,002 miliarde de euro și a importat de 30,147 miliarde de euro. Economista Andreea Păun (BNR) subliniază că apartenența la piața europeană a impulsionat schimburile comerciale. Totuși a accentuat și dificultățile legate de echilibrul balanței comerciale.

În octombrie 2025, exporturile au fost de 8,874 miliarde de euro, cu 5,1% peste nivelul lunii octombrie 2024. Importurile au scăzut cu 2,4%, ajungând la 11,879 miliarde de euro. Deficitul comercial lunar a fost de 3,005 miliarde de euro, ceea ce indică variații ce pot fi corelate cu modificări în consumul și producția internă.