Economia României aproape în punctul mort: PIB-ul a crescut cu doar 0,9% în 2024

PIB-ul real a avansat cu doar 0,9% în 2024, față de 16,6% în 2023 și 8,5% în 2022, semnalând o pierdere masivă de ritm economic. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, valoarea nominală a economiei a ajuns la 1.759 miliarde lei în 2024.

Inflația s-a menținut ridicată în 2024, cu o creștere a prețurilor de 9,6%. Efectul: o parte din creșterea reală a economiei a fost neutralizată de scumpiri.

Cea mai slabă verigă din PIB

Industria a rămas cel mai slab sector dintre ramurile economice majore monitorizate de BNR, fiind singurul aflat în scădere în 2024, cu un minus de 1,5%.

Productivitatea muncii în industrie a fost mai mare cu 14,5%, dar mai lentă decât în 2023. Evoluția contrastează, însă, cu scăderea producției industriale. Sectorul industrial continuă să afecteze exporturile, investițiile și contribuția totală la PIB.

Consumul populației, principal motor al PIB

Situația este agravată de comerțul exterior dezechilibrat. Exporturile au stagnat în jurul valorii de 86 miliarde euro, iar ce importurile au depășit 119 miliarde euro. Deficitul comercial aproape de 33 miliarde euro amplifică presiunile pe finanțarea externă și asupra cursului valutar.

Consumul populației rămâne principalul susținător al economiei. Comerțul cu amănuntul a crescut cu 8,6% în 2024, însă alte componente ale cererii interne au slăbit: comerțul cu autovehicule a scăzut cu 1,5%, iar serviciile cu 2,2%. Această dinamică arată un consum vulnerabil, care nu este susținut de producție internă solidă.

Costuri mari, investiții slabe

Costurile economice au continuat să crească în 2024, iar prețurile producției industriale pentru piața internă au rămas în urcare și în primele luni din 2025. Scumpirile persistente pot limita apetitul pentru consum și investiții.

Investițiile au ajuns la peste 671 miliarde lei, o creștere modestă față de 2023 și insuficientă pentru a stimula revenirea producției și a exporturilor.

Salariile au crescut, dar și prețurile

Câștigul salarial mediu brut a crescut cu 5,8% în 2024, un ritm mai temperat decât în perioada 2021-2023, reflectând încetinirea economiei și presiunile asupra competitivității.

Deficitul contului curent s-a menținut ridicat, de peste 4 miliarde de euro. Această situație crește dependența României de finanțarea externă. Deprecierea leului devine astfel un risc tot mai mare, cu efect direct asupra prețurilor și puterii de cumpărare. În plus, deficitul comercial mare și dependența de importuri sporesc sensibilitatea economiei la șocuri și la fluctuațiile externe.

România, în pragul stagnării economice

Creșterea economică din 2024 a fost susținută aproape exclusiv de consum, în timp ce industria scade, exporturile stagnează, iar investițiile rămân fără impuls suficient. În acest context, economia intră în 2025 vulnerabilă, cu riscul de a aluneca în recesiune tehnică dacă producția și exporturile nu vor reveni.