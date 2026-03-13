Taxarea sectorului bancar crește, dar statul pierde bani din veniturile BNR

Ministerul Finanțelor estimează că va încasa în 2026 aproximativ 8,2 miliarde de lei din taxarea sectorului bancar, sumă care include impozitele plătite de băncile comerciale și vărsămintele din veniturile nete ale Băncii Naționale a României (BNR). Chiar și așa, veniturile totale ale statului din acest sector ar urma să fie mai mici decât în 2025, potrivit datelor incluse în proiectul de buget.

BNR virează mai puțini bani la buget

Încasările estimate pentru 2026 ar fi cu aproximativ un miliard de lei mai mici decât cele din 2025, când statul a beneficiat de sume mai mari transferate de banca centrală. Principala explicație este reducerea sumelor virate de BNR. „Vărsămintele din veniturile nete ale BNR la buget ar urma să se înjumătățească în acest an, la circa 2 miliarde de lei, după ce anul trecut au depășit 4 miliarde de lei”, explică analiștii Ziarului Financiar.

Statul încasează mai mult de la băncile comerciale

În schimb, contribuția băncilor comerciale la buget este estimată în creștere. „Suma cumulată care va ajunge în vistieria statului din cele două impozite pe câștiguri plătite de acestea este estimată pentru 2026 la 6,3 miliarde de lei, în creștere cu 26% față de 2025”, potrivit proiectului de buget.

Suma provine din două tipuri de taxe. Aproape 2,7 miliarde de lei ar urma să fie colectate din impozitul suplimentar pe cifra de afaceri a băncilor, iar circa 3,55 miliarde de lei din impozitul pe profitul instituțiilor de credit.

Sistemul bancar rămâne foarte profitabil

Taxa pe cifra de afaceri a băncilor cântărește mai mult după majorarea de anul trecut. Impozitul a fost dublat în a doua parte a anului 2025, ajungând la 4%, ceea ce explică în mare parte creșterea estimată a încasărilor bugetare din acest tip de taxă.

Chiar și în aceste condiții, sectorul bancar rămâne unul dintre cele mai profitabile din economie. „Sistemul bancar a rămas cu un profit consistent și în anul 2025, de circa 16 miliarde de lei, după ce în 2024 câștigul depășise 14 miliarde lei”, notează sursa citată.

Rezultatele arată că băncile au reușit să își mențină câștigurile ridicate chiar și într-un context economic mai dificil, caracterizat de încetinirea economiei, inflație persistentă, dobânzi ridicate și deficite bugetare mari.

Creditarea și economia pot schimba estimările

Estimările din proiectul de buget ar putea fi diferite însă de încasările reale, atrag atenția economiștii. „Rămâne de văzut dacă în cele din urmă banii care vor ajunge efectiv la buget în contul acestor impozite din sectorul bancar vor fi în linie cu estimările autorităţilor din proiectul de buget sau vor fi chiar sub nivelul prognozat”, în condițiile în care evoluția încasărilor depinde de dinamica creditării și de evoluția economiei într-un context macroeconomic și geopolitic tensionat.