Promovare pe piața de capital: un producător român avansează pe piața principală a BVB

Acțiunile producătorului român de materiale de construcții TeraPlast au fost transferate vineri într-o categorie superioară a Pieței Principale administrate de Bursa de Valori București (BVB).

otrivit reprezentanților bursei, această evoluție confirmă consolidarea companiei pe piața de capital și creșterea vizibilității sale în rândul investitorilor.

Remus Vulpescu: TeraPlast, lider incontestabil al industriei

„La BVB companiile devin mai performante, câștigă vizibilitate și prestigiu. Ne bucură să constatăm ascensiunea TeraPlast, care a devenit un lider incontestabil al industriei și se numără printre principalii producători de materiale pentru construcții din Europa Centrală și de Est. Includerea acțiunilor în categoria superioară a Pieței Principale este un pas firesc în evoluția companiei, care a ajuns astăzi la o capitalizare de peste 1,4 miliarde de lei”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al BVB.

Ce înseamnă promovarea într-o categorie superioară la bursă

Promovarea unei companii într-o categorie superioară a bursei indică faptul că aceasta îndeplinește standarde mai ridicate privind capitalizarea free-float-ului (valoarea acțiunilor disponibile pentru tranzacționare) și lichiditatea titlurilor, adică frecvența și volumul tranzacțiilor realizate de investitori. Aceste criterii sunt utilizate pentru a identifica emitenții care pot atrage interesul investitorilor instituționali și al marilor fonduri de investiții.

Strategia de extindere a companiei

Reprezentanții companiei spun că promovarea reflectă evoluția operațională din ultimii ani și extinderea activităților în afara României.

„Promovarea confirmă performanța operațională, disciplina și viziunea cu care am construit TeraPlast în ultimii ani. Este o validare a strategiei prin care am extins compania dincolo de granițele României, cu operațiuni în Republica Moldova, Ungaria, Croația și Austria”, a declarat Dorel Goia, președintele Consiliului de Administrație al companiei.

El a adăugat că piața de capital rămâne un partener important pentru dezvoltarea grupului. „Piața de capital rămâne un partener strategic pentru creșterea TeraPlast, iar obiectivul nostru este să continuăm să generăm valoare pentru acționari prin investiții, eficiență operațională și extinderea business-ului”, a spus Goia.

Operațiunea, intermediată de BRK Financial Group

Operațiunea de promovare a fost intermediată de BRK Financial Group, una dintre cele mai active firme de brokeraj de pe piața locală.

„Includerea TeraPlast într-o categorie superioară a bursei reflectă un nou pas în evoluția și maturizarea emitentului, dar și a pieței de capital românești. Astfel de promovări contribuie la consolidarea universului de companii reprezentative și la creșterea atractivității bursei pentru investitori”, a declarat Sandu Pali, director general adjunct al BRK Financial Group.

Compania este listată la bursă din 2008

TeraPlast este unul dintre cei mai mari producători de materiale pentru construcții din regiune și cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul are operațiuni în mai multe țări europene și include companii specializate în producția de sisteme pentru infrastructură, reciclare, ambalaje biodegradabile sau profile pentru construcții.

Acțiunile TeraPlast sunt listate la Bursa de Valori București din iulie 2008 și sunt incluse în indicele principal al pieței, BET, care reunește cele mai mari și lichide companii listate la BVB. Titlurile companiei fac parte, de asemenea, din mai mulți indici bursieri locali și internaționali, inclusiv indici FTSE Russell dedicați piețelor emergente și indici ai furnizorului global MSCI pentru piețe de frontieră.

La deschiderea ședinței de tranzacționare de vineri, acțiunile TeraPlast se tranzacționau la 0,4895 lei, în scădere cu 0,51% față de închiderea de joi.