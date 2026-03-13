Răsturnare de situație în China. Vânzările Tesla au crescut, cele ale BYD au scăzut

Vânzările de vehicule electrice fabricate în China de Tesla au crescut în primele două luni ale anului 2026 față de anul precedent, în timp ce vânzările BYD au scăzut în aceeași perioadă, potrivit CNBC.

Vânzările combinate din ianuarie și februarie ale vehiculelor electrice fabricate în China de Tesla au crescut cu peste 35% față de anul precedent, conform datelor de la Asociația Chineză a Autoturismelor.

Totuși există puține indicii că producătorul auto american poate să recupereze decalajul gigantului chinez.

Volumul combinat al vânzărilor de la fabrica Tesla din Shanghai, care produce Modelul 3 și Modelul Y pentru piețele din China și Europa, Asia-Pacific și din alte părți, a fost al doilea după BYD, care a raportat o scădere de 36% a livrărilor.

BYD a detronat Tesla din poziția de cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume, pentru prima dată în 2025. Alte vești bune pentru Tesla vin din Europa. Noile înmatriculări de vehicule electrice Tesla, un indicator al vânzărilor, au crescut în general în Europa în februarie, majoritatea fiind mașini fabricate la unitatea din Shanghai.

Concurență acerbă pe piața mașinilor electrice

Concurența pe piața mașinilor electrice este acerbă. Noua baterie și capacitățile de încărcare Blade de la BYD, despre care se preconizează că vor putea realiza o încărcare de 97% de la 10% în doar nouă minute, au fost dezvăluite săptămâna trecută. Experții au lăudat prezentarea.

De asemenea, prezența în creștere a BYD în străinătate permite producătorului auto cu sediul în Shenzhen să mențină un avantaj puternic față de concurenții săi interni. Cifrele sale de export depășesc vânzările interne pentru prima dată în februarie.

Și alți producători auto din China au devenit din ce în ce mai competitivi, oferind o gamă largă de mașini la prețuri accesibile și diminuând vânzările BYD și Tesla.

În februarie, Xingyuan de la Geely a fost cel mai bine vândut model de mașină din China. În luna precedentă, SUV-ul YU7 de la Xiaomi a detronat Modelul Y de la Tesla fiind cea mai bine vândută mașină din China.