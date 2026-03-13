Petrolul se îndreaptă către câștiguri săptămânale, în pofida derogării SUA de la sancțiuni pentru petrolul rusesc

Contractele pentru Brent cu livrare în mai au crescut cu 1,02 dolari, sau 1%, până la 101,48 dolari pe baril la ora 07:30, ora local[, fiind pe cale să înregistreze o creștere săptămânală de aproape 10%. Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) pentru aprilie a urcat cu 94 de cenți, sau 1,0%, la 96,67 dolari pe baril, fiind poziționat pentru un avans de peste 6% pe parcursul săptămânii, scrie Reuters.

Licența a fost emisă într-un demers pe care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, l-a descris drept un pas pentru stabilizarea piețelor energetice globale, zguduite de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Analiștii au afirmat însă că măsura nu a reușit să rezolve constrângerile mai ample ale ofertei.

„Contractele futures ICE Brent au depășit deja pragul de 100 de dolari pe baril și sunt în continuare susținute astăzi, în pofida încercărilor de calmare a piețelor prin derogarea privind petrolul rusesc și eliberarea fără precedent a stocurilor de urgență”, a declarat Emril Jamil, analist senior la LSEG.

„Piața percepe aceasta ca pe o soluție pe termen scurt, care nu abordează cauza principală a perturbării ofertei. Spread-urile interlunare ale țițeiului pentru lunile viitoare indică o tensiune nerezolvată și persistentă a ofertei”, a adăugat Jamil.

Potrivit acestuia, Brent este mai bine susținut decât WTI, întrucât Europa este mai vulnerabilă la problemele de securitate energetică, în timp ce SUA își pot limita expunerea datorită producției interne.

Yang An, analist la Haitong Futures, a declarat: „Emiterea licenței a redus îngrijorările pieței, dar nu va rezolva problema fundamentală. Cel mai important aspect este reluarea navigației prin Strâmtoarea Hormuz.”

Anunțul privind petrolul rusesc a venit la o zi după ce Departamentul Energiei al SUA a declarat că va elibera 172 de milioane de barili de petrol din Rezerva Strategică de Petrol pentru a ajuta la temperarea creșterii accelerate a prețurilor.

Acest plan a fost coordonat cu Agenția Internațională pentru Energie, care a convenit să elibereze un nivel record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice, inclusiv contribuția Statelor Unite.

Ușurarea temporară generată de anunțul AIE a fost însă spulberată de o reescaladare a riscurilor din Orientul Mijlociu, a declarat analistul IG Tony Sycamore într-o notă.

Ambele repere de preț au crescut cu peste 9% joi și au atins cele mai ridicate niveluri din august 2022.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că Iranul va continua lupta și va menține închisă Strâmtoarea Hormuz ca pârghie împotriva Statelor Unite și Israelului.

Două petroliere aflate în apele irakiene au fost lovite de ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozivi, au declarat joi oficiali din domeniul securității din Irak. Un oficial irakian a afirmat pentru presa de stat că porturile petroliere ale țării și-au suspendat complet operațiunile.

Între timp, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-un interviu acordat Sky News că marina americană, posibil împreună cu o coaliție internațională, va escorta navele prin Strâmtoarea Hormuz atunci când acest lucru va fi posibil din punct de vedere militar.