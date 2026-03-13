Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în februarie. La ce nivel a ajuns

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației în luna februarie a înregistrat o ușoară scădere față de luna trecută, ajungând la 9,3%. În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflaţiei fusese de 9,62%.

Potrivit datelor oficiale, cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la servicii, respectiv cu 11,37% mai mult față de aceeași lună a anului trecut.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41% în luna februarie 2026, față de februarie 2025. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 56,92%, în contextul în care în vara anului 2025 a fost eliminată schema de sprijin privind plafonarea prețurilor la energia electrică.

Pe de altă parte, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în februarie 2026, față de aceeași lună a anului trecut. În cazul alimentelor, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea și cacao, prețul acestora majorându-se cu 26,22%. Și fructele proaspete au înregistrat scumpiri, prețurile majorându-se cu 16,12% față de anul trecut. Și ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,33%.

În cazul serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în februarie 2026, comparativ cu februarie 2025, s-au înregistrat în cazul biletelor de tren, acestea majorându-se cu 24,4%. Serviciile legate de apă, canal și salubritate s-au majorat și ele cu 17,21% în februarie 2026.

Pe de altă parte, în februarie 2026 au fost înregistrate și câteva scăderi de preț, comparativ cu februarie 2025. De exemplu, cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,54%.

Transportul aerian s-a ieftinit cu 2,2% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025.