Prima pagină » Economic » Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în februarie. La ce nivel a ajuns

Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în februarie. La ce nivel a ajuns

Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în luna februarie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică. În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflației era de 9,62%.
Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere în februarie. La ce nivel a ajuns
Sursă foto: Pexels
Diana Nunuț
13 mart. 2026, 11:12, Economic

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației în luna februarie a înregistrat o ușoară scădere față de luna trecută, ajungând la 9,3%. În luna ianuarie 2026, rata anuală a inflaţiei fusese de 9,62%.

Potrivit datelor oficiale, cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la servicii, respectiv cu 11,37% mai mult față de aceeași lună a anului trecut.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41% în luna februarie 2026, față de februarie 2025. La această categorie, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 56,92%, în contextul în care în vara anului 2025 a fost eliminată schema de sprijin privind plafonarea prețurilor la energia electrică.

Pe de altă parte, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în februarie 2026, față de aceeași lună a anului trecut. În cazul alimentelor, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea și cacao, prețul acestora majorându-se cu 26,22%. Și fructele proaspete au înregistrat scumpiri, prețurile majorându-se cu 16,12% față de anul trecut. Și ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 14,33%.

În cazul serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în februarie 2026, comparativ cu februarie 2025, s-au înregistrat în cazul biletelor de tren, acestea majorându-se cu 24,4%. Serviciile legate de apă, canal și salubritate s-au majorat și ele cu 17,21% în februarie 2026.

Pe de altă parte, în februarie 2026 au fost înregistrate și câteva scăderi de preț, comparativ cu februarie 2025. De exemplu, cartofii s-au ieftinit cu 11,82%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,54%.

Transportul aerian s-a ieftinit cu 2,2% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Zodia care va avea multe probleme de sănătate în primăvara lui 2026: Erupții, oboseală și fluctuații ale tensiunii arteriale
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor