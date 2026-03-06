Prima pagină » Economic » PIB a scăzut în termeni reali cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025

Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut în termeni reali cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Potrivit datele INS, în 2025, PIB a crescut cu 0.7% față de 2024.
06 mart. 2026, 10:08, Economic

Ca serie ajustată sezonier, PIB estimat pentru trimestrul IV din 2025 a fost de 492.444,7 milioane lei preţuri curente, în scădere, în termeni reali, cu 1,9% faţă de trimestrul III 2025 şi în scădere cu 1,5% faţă de trimestrul IV 2024.

Ca serie brută, PIB estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 568.578,8 milioane lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 0,2% faţă de trimestrul IV 2024.

La creşterea PIB, au avut contribuţii pozitive următoarele ramuri:

– Construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,0%;
– Informaţiile şi comunicaţiile (+0,3%), cu o pondere de 7,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,1%;
– Agricultura (+0,2%), cu o pondere de 3,0% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 6,6%.

Contribuţii negative la modificarea PIB au avut următoarele activităţi:
– Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,0%;
– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,1%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,3%.

La modificarea PIB nu au contribuit industria, intermedierile financiare şi asigurările, tranzacţiile imobiliare, administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială precum şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii. O contribuţie pozitivă la creşterea PIB au avut-o şi impozitele nete pe produs (+0,1%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 1,0%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, în anul 2025 faţă de anul 2024, creşterea s-a datorat, în principal:
– Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,6% contribuind cu +0,4% la creşterea PIB;
– Formării brute de capital fix, al cărei volum a crescut cu 4,1% contribuind cu +1,0% la creşterea PIB.

Un impact negativ asupra creşterii PIB a fost înregistrat de următoarele componente:
– Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum a scăzut cu 3,2% contribuind cu -0,3% la modificarea PIB;
– Exportul net (-0,6%), consecinţă a creşterii mai pronunţate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+4,8%) corelată cu dinamica mai redusă a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+3,9%).

Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice nu a înregistrat o contribuţie la creşterea PIB.

