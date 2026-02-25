Prima pagină » Economic » INS a lansat o investiție majoră în digitalizarea statisticii oficiale, în parteneriat cu ADR. Care sunt țintele proiectului DISTINCT

Institutul Național de Statistică (INS) a lansat miercuri proiectul DISTINCT - Date și Informații Statistice Tehnologizate de Interes Național pentru Cunoaștere și Transparență, o inițiativă de amploare, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, care marchează un pas important în modernizarea și digitalizarea statisticii oficiale din România.
25 feb. 2026, 19:13, Economic

Proiectul DISTINCT, lansat miercuri printr-un eveniment organizat la sediul INS este implementat în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și vizează transformarea sistemului informatic al instituției, prin îmbunătățirea modului de colectare, procesare și utilizare a datelor statistice, precum și optimizarea fluxurilor operaționale interne.

„O schimbare de paradigmă”

Silviu Vîrva, vicepreședintele INS și coordonatorul proiectului, a subliniat cu această ocazie importanța inițiativei în contextul actual, caracterizat de creșterea accelerată a volumului de date și nivelul de așteptări tot mai ridicat din partea utilizatorilor:

„DISTINCT este un angajament pentru modernizare, rigoare și sustenabilitate în statistica oficială. Proiectul pe care îl lansăm astăzi nu este doar o investiție majoră în IT, ci o schimbare de paradigmă în modul în care Institutul Național de Statistică colectează, procesează și furnizează date către societate. Din punct de vedere tehnic, proiectul aduce procese optimizate, un cadru metodologic solid, arhitecturi informaționale robuste și tehnologii care ne vor permite să fim mai eficienți, mai preciși și mai transparenți”, a precizat vicepreședintele INS și coordonatorul proiectului, Silviu Vîrva.

De asemenea, Silviu Vîrva menționează că, dincolo de aspectele tehnice, o astfel de inițiativă implica încredere publică și cooperare interinstituțională deoarece datele oficiale fundamentează politici publice, influențează decizii economice și prezintă imaginea unei societăți.

„Nu va fi simplu. Orice evoluție presupune ieșire din zona de confort. Înseamnă adaptare la noi instrumente, redefinirea unor proceduri, renunțarea la unele modalități de lucru cu care ne-am obișnuit pentru a implementa altele noi și inovative. Cred că potențialul acestui proiect stă în parteneriat, în colaborarea dintre instituții, în dialogul dintre experți tehnici și factori de decizie, în deschiderea către bune practici europene și internaționale. Fiecare contribuție contează”, a declarat vicepreședintele INS.

Potrivit datelor oficiale ale INS, principalele activități ale proiectului includ analiza cerințelor și proiectarea noului sistem informatic, dezvoltarea și instalarea aplicațiilor necesare, migrarea datelor, testarea și operaționalizarea sistemului informatic, instruirea utilizatorilor, precum și activități de management de proiect, audit tehnic și financiar și comunicare publică.

Printre rezultatele așteptate se numără îmbunătățirea calității serviciilor oferite mediului de afaceri și cetățenilor, extinderea serviciilor online și eficientizarea activităților interne prin digitalizarea fluxurilor de analiză și utilizarea unor instrumente moderne, aliniate la standardele europene.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 94.466.024 lei (inclusiv TVA), iar durata de implementare este de 36 de luni.

