Premiile Industriei Smart City: Gala care validează liderii Smart City din România revine pe 4 martie, la ROMEXPO

De-a lungul ultimului deceniu, Smart City Industry Awards s-a impus ca platforma națională de referință pentru recunoașterea proiectelor cu impact real în comunități, reunind anual administrația publică centrală și locală, companii de top, instituții, experți și decidenți din domenii-cheie precum digitalizare, energie, mobilitate, infrastructură și sustenabilitate.

Ediția a 10-a marchează un moment de maturitate și consolidare pentru ecosistemul Smart City din România, într-un context în care orașele se confruntă simultan cu presiunea accelerării investițiilor, a tranziției energetice și a modernizării serviciilor publice. SCIA X își asumă rolul de gală de validare, în care performanța este evaluată, recunoscută și confirmată la nivel național.

De-a lungul edițiilor anterioare, SCIA a reunit mii de reprezentanți ai administrației publice și mediului privat, devenind un reper de validare pentru proiectele care influențează direcția de dezvoltare a comunităților locale și urbane din România.

