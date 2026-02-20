Codicele de la Madrid ale lui Leonardo da Vinci, digitalizate de Biblioteca Națională a Spaniei

Anual, Spania comemorează un moment crucial pentru cercetările dedicate lui Leonardo da Vinci: identificarea, pe 13 februarie 1967, a acestor două manuscrise originale ale prolificului artist și inginer italian. Acestea fuseseră păstrate în arhive timp de peste un secol fără o catalogare adecvată. Redescoperirea lor a transformat semnificativ studiile despre opera lui Leonardo, scrie Euronews.

O dezvăluire care a redefinit studiile despre da Vinci

Documentele, denumite oficial Codex Madrid I (Mss. 8937) și Codex Madrid II (Mss. 8936), reprezintă o componentă a caietelor de studii științifice realizate de Leonardo la cumpăna secolelor XV și XVI. Descoperirea lor se datorează academicianului american Jules Piccus, care, în timpul unei verificări a inventarelor Bibliotecii Naționale a Spaniei, a examinat volume clasificate incomplet și a recunoscut valoarea excepțională a acestor scrieri.

Dezvăluirea acestor manuscrise, în 1967, a generat un ecou considerabil pe plan mondial. S-a înbogățit astfel, substanțial, totalitatea operelor științifice atribuite lui Leonardo.

Conținutul Codicelor Madrid I și II

Conform informațiilor furnizate de Biblioteca Națională a Spaniei, aceste volume cuprind sute de pagini ilustrate și notițe detaliate. Subiectele abordate variază de la principii de mecanică, ingineria transmiterii mișcării, sisteme complexe de angrenaje și mașini hidraulice, până la geometrie și proiecte de fortificații.

Codex Madrid I: Acest codex, datând predominant din deceniul 1490, este recunoscut ca fiind un studiu fundamental al lui Leonardo despre mecanică. Conține investigații aprofundate privind diverse mecanisme și modalitățile prin care mișcarea este transferată între elementele componente.

Acest codex, datând predominant din deceniul 1490, este recunoscut ca fiind un studiu fundamental al lui Leonardo despre mecanică. Conține investigații aprofundate privind diverse mecanisme și modalitățile prin care mișcarea este transferată între elementele componente. Codex Madrid II: Redactat într-o perioadă ulterioară, acest al doilea codex adună laolaltă cercetări semnificative în domenii precum ingineria civilă și militară, schițe de sisteme hidraulice și analize topografice.

Spre deosebire de capodoperele sale artistice, aceste caiete dezvăluie nu doar concluziile, ci și întregul parcurs intelectual al lui Leonardo. Se regăsesc aici de la calcule minuțioase și schițe detaliate, la formularea de ipoteze și corecții. Ele ilustrează pe deplin abordarea sa metodică și experimentală.

Drumul manuscriselor către Spania

Ajungerea acestor manuscrise în Spania datează din secolul al XVI-lea. Au fost aduse de sculptorul Pompeo Leoni, care a colecționat o parte din scrierile lui Leonardo după dispariția acestuia. De-a lungul timpului, ele au trecut prin colecția regală, ajungând în cele din urmă în custodia Bibliotecii Naționale. Totuși, din cauza unor reorganizări interne și a unor deficiențe de catalogare, documentele au rămas neidentificate în depozite pentru mai bine de o sută de ani.

Un proiect major de digitalizare a Codicelor de la Madrid a fost demarat de Biblioteca Națională a Spaniei în 2012, culminând cu lansarea unei versiuni online interactive. Această acțiune a democratizat accesul la aceste surse primare fundamentale pentru specialiști și entuziaști de pretutindeni. Instituția subliniază că aceste manuscrise se numără printre cele mai prețioase elemente ale moștenirii documentare renascentiste conservate pe teritoriul Spaniei.

Moștenirea lui da Vinci

Peste cincizeci de ani au trecut de la reapariția lor. Codicele Madrid I și II continuă să ofere o imagine elocventă a metodei prin care Leonardo da Vinci observa cu atenție, realiza experimente și aspira să descifreze funcționarea universului. Dincolo de percepția obișnuită a artistului genial, aceste însemnări dezvăluie un om de știință extrem de scrupulos, captivat de fiecare detaliu și de mecanismele interne ale fenomenelor – o latură indispensabilă pentru o înțelegere completă a unuia dintre cei mai influenți intelectuali ai epocii Renașterii.