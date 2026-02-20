Prima pagină » Cultură-Media » Codicele de la Madrid ale lui Leonardo da Vinci, digitalizate de Biblioteca Națională a Spaniei

Codicele de la Madrid ale lui Leonardo da Vinci, digitalizate de Biblioteca Națională a Spaniei

Două opere manuscrise autentice ale lui Leonardo da Vinci, intitulate Codicele Madrid I și II, sunt acum digitalizate integral și accesibile la nivel global. Aceste volume, care au fost redescoperite în 1967 în cadrul Bibliotecii Naționale a Spaniei, furnizează o perspectivă unică asupra demersului științific al marelui gânditor renascentist, arată Euronews.
Codicele de la Madrid ale lui Leonardo da Vinci, digitalizate de Biblioteca Națională a Spaniei
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
20 feb. 2026, 10:21, Cultură-Media

Anual, Spania comemorează un moment crucial pentru cercetările dedicate lui Leonardo da Vinci: identificarea, pe 13 februarie 1967, a acestor două manuscrise originale ale prolificului artist și inginer italian. Acestea fuseseră păstrate în arhive timp de peste un secol fără o catalogare adecvată. Redescoperirea lor a transformat semnificativ studiile despre opera lui Leonardo, scrie Euronews.

O dezvăluire care a redefinit studiile despre da Vinci

Documentele, denumite oficial Codex Madrid I (Mss. 8937) și Codex Madrid II (Mss. 8936), reprezintă o componentă a caietelor de studii științifice realizate de Leonardo la cumpăna secolelor XV și XVI. Descoperirea lor se datorează academicianului american Jules Piccus, care, în timpul unei verificări a inventarelor Bibliotecii Naționale a Spaniei, a examinat volume clasificate incomplet și a recunoscut valoarea excepțională a acestor scrieri.

Dezvăluirea acestor manuscrise, în 1967, a generat un ecou considerabil pe plan mondial. S-a înbogățit astfel, substanțial, totalitatea operelor științifice atribuite lui Leonardo.

Conținutul Codicelor Madrid I și II

Conform informațiilor furnizate de Biblioteca Națională a Spaniei, aceste volume cuprind sute de pagini ilustrate și notițe detaliate. Subiectele abordate variază de la principii de mecanică, ingineria transmiterii mișcării, sisteme complexe de angrenaje și mașini hidraulice, până la geometrie și proiecte de fortificații.

  • Codex Madrid I: Acest codex, datând predominant din deceniul 1490, este recunoscut ca fiind un studiu fundamental al lui Leonardo despre mecanică. Conține investigații aprofundate privind diverse mecanisme și modalitățile prin care mișcarea este transferată între elementele componente.
  • Codex Madrid II: Redactat într-o perioadă ulterioară, acest al doilea codex adună laolaltă cercetări semnificative în domenii precum ingineria civilă și militară, schițe de sisteme hidraulice și analize topografice.

Codice Leonardo da Vinci. Sursa foto: X/Ministerio de Cultura

Spre deosebire de capodoperele sale artistice, aceste caiete dezvăluie nu doar concluziile, ci și întregul parcurs intelectual al lui Leonardo. Se regăsesc aici de la calcule minuțioase și schițe detaliate, la formularea de ipoteze și corecții. Ele ilustrează pe deplin abordarea sa metodică și experimentală.

Drumul manuscriselor către Spania

Ajungerea acestor manuscrise în Spania datează din secolul al XVI-lea. Au fost aduse de sculptorul Pompeo Leoni, care a colecționat o parte din scrierile lui Leonardo după dispariția acestuia. De-a lungul timpului, ele au trecut prin colecția regală, ajungând în cele din urmă în custodia Bibliotecii Naționale. Totuși, din cauza unor reorganizări interne și a unor deficiențe de catalogare, documentele au rămas neidentificate în depozite pentru mai bine de o sută de ani.

Un proiect major de digitalizare a Codicelor de la Madrid a fost demarat de Biblioteca Națională a Spaniei în 2012, culminând cu lansarea unei versiuni online interactive. Această acțiune a democratizat accesul la aceste surse primare fundamentale pentru specialiști și entuziaști de pretutindeni. Instituția subliniază că aceste manuscrise se numără printre cele mai prețioase elemente ale moștenirii documentare renascentiste conservate pe teritoriul Spaniei.

Moștenirea lui da Vinci

Peste cincizeci de ani au trecut de la reapariția lor. Codicele Madrid I și II continuă să ofere o imagine elocventă a metodei prin care Leonardo da Vinci observa cu atenție, realiza experimente și aspira să descifreze funcționarea universului. Dincolo de percepția obișnuită a artistului genial, aceste însemnări dezvăluie un om de știință extrem de scrupulos, captivat de fiecare detaliu și de mecanismele interne ale fenomenelor – o latură indispensabilă pentru o înțelegere completă a unuia dintre cei mai influenți intelectuali ai epocii Renașterii.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Care este cea mai bună ciorbă de post. Motivul real pentru care mulți români fug de ea
CSID
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Promotor