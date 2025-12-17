Primele intervenții de chirurgie robotică după lansarea programului da Vinci Xi la Cluj-Napoca

Programul integrează trei tehnologii de ultimă generație: sistemul robotic da Vinci Xi, al cincilea instalat într-un spital public din România, alături de sistemul de micro-ultrasonografie ExactVu și platforma de histologie în timp real HistologScanner. Împreună, acestea creează un mediu de înaltă precizie care contribuie deja la îmbunătățirea îngrijirii pacienților.

Timp de recuperare redus, diagnostic mai sigur

Debutul rapid al procedurilor chirurgicale robotice subliniază nivelul ridicat de pregătire al spitalului și angajamentul său de a crește standardele actului medical. Noul program consolidează specialități cheie precum urologia, chirurgia generală și ginecologia, oferind pacienților intervenții mai sigure și minim invazive, timpi de recuperare reduși și o acuratețe diagnostică superioară. Echipele medicale ale Spitalului Municipal Cluj vor continua să participe la un program amplu de instruire, dezvoltat în parteneriat cu Sofmedica, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a programului.

„Sistemul da Vinci Xi, completat de ExactVu și HistologScanner, ne oferă un ecosistem complet pentru chirurgie și diagnostic de înaltă precizie. Pentru pacienții noștri, acest lucru se traduce prin opțiuni de tratament minim invazive, o recuperare mai rapidă și un parcurs diagnostic mai sigur. Este un pas transformator pentru comunitatea medicală din Cluj și pentru sistemul public de sănătate din România”, spune prof. dr. Constantea Nicolae, manager, Spitalul Municipal Cluj .

Daniela Fistis, commercial manager, Sofmedica România, a subliniat importanța și rapiditatea acestei inițiative: „Misiunea noastră este să aducem tehnologiile avansate acolo unde pot avea cel mai mare impact pentru pacienți. Faptul că Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele intervenții de chirurgie robotică imediat după instalare demonstrează atât nivelul de pregătire al echipelor medicale, cât și urgența îmbunătățirii accesului la îngrijiri de înaltă precizie. Această realizare reprezintă nu doar un reper important pentru regiune, ci și un moment semnificativ pentru sistemul public de sănătate din România”.

Durere redusă, mai puține complicații și recuperare rapidă

Prin utilizarea combinată a sistemelor da Vinci Xi, ExactVu și HistologScanner, Spitalul Municipal Cluj oferă acum un parcurs urologic complet integrat – de la diagnostic de înaltă precizie, la ghidare în timp real și până la verificarea intraoperatorie imediată a țesuturilor. Potrivit reprezentanților spitalului, acest ecosistem unificat ridică standardul de îngrijire în sectorul public, permițând medicilor să ia decizii mai rapide și mai precise în fiecare etapă a traseului pacientului.

Spitalul Municipal Cluj se numără printre puținele unități publice din România capabile să ofere un flux urologic atât de complet și modern, sub același acoperiș.

Sistemul da Vinci Xi, utilizat la nivel mondial în milioane de proceduri, oferă o precizie, stabilitate și vizualizare excepționale. Pentru pacienți, acesta permite intervenții mai sigure și minim invazive, cu durere redusă, mai puține complicații și o recuperare mai rapidă; pentru spital, extinde gama de intervenții complexe care pot fi realizate cu o precizie și eficiență sporite; iar pentru sistemul de sănătate, crește accesul la tratamente avansate în sectorul public, îmbunătățește rezultatele chirurgicale și susține un model de îngrijire mai modern și mai eficient din punct de vedere al utilizării resurselor.

„Realizarea primelor intervenții de chirurgie robotică imediat după lansarea programului confirmă nivelul ridicat de pregătire al echipei noastre și beneficiile reale ale integrării acestor tehnologii. Chirurgia robotică ne oferă o precizie superioară, un control mai bun în intervențiile complexe și posibilitatea de a oferi pacienților tratamente minim invazive, cu recuperare mai rapidă și rezultate predictibile”, spune prof. dr. Nicolae Crișan, medic primar urolog.