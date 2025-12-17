Prima pagină » Social » Un camion încărcat cu 200 de porci s-a răsturnat pe DE 81, în Cluj

Un camion încărcat cu aproximativ 200 de porci vii s-a răsturnat, miercuri, pe pe partea laterală pe Drumul European 81, în zona localității Topa Mică, județul Cluj.
Laura Buciu
17 dec. 2025, 13:44, Social

ISU Cluj intervine miercuri pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui camion răsturnat pe DE 81, în zona localității Topa Mică.

Se iau măsuri și pentru asigurarea măsurilor specifice privind prevenirea incendiilor și siguranța participanților la traficul rutier.

Pompierii au găsit un camion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.

Prin intermediul Dispeceratului colocat ISU-SAJ a fost solicitat sprijinul personaui de specialitate din cadrul primăriei Sânpaul și Direcția Sanitar Veterinară.

Totodată, reprezentanții operatorului economic care dețin autocamionul a solicitat intervenția unei automacarele pentru eliberarea părții carosabile.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul se desfășoară îngreunat pe DN 1F – DE 81 Cluj-Napoca – Zalău .

