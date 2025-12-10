Prima pagină » Social » Un camion care transporta piatră a rupt parapetul de pe mijlocul autostrăzii A3, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat

Un camion care transporta piatră a rupt parapetul de pe mijlocul autostrăzii A3 București - Ploiești, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat. Traficul prin zonă este blocat.
Sursa foto: Mediafax
Petru Mazilu
10 dec. 2025, 10:43, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează miercuri dimineață că traficul este oprit pe Autostrada A3 București – Ploiești.

Un accident grav s-a produs pe sensul spre Ploiești, la kilometrul 30, în apropierea localității Snagov din județul Ilfov.

Un camion încărcat cu piatră a lovit parapetul de pe mijlocul autostrăzii. În urma impactului, parapetul s-a rupt, iar camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulație.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Ploiești. Autoritățile estimează că traficul rutier va reveni la normal miercuri, în jurul prânzului.

