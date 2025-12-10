Prima pagină » Social » Aproape 500 de consumatori din Sectorul 1 au rămas fără gaze. Care este motivul și când se va relua alimentarea

Mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaze începând de marți seara. Potrivit Distrigaz Sud Rețele, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face în cursul zilei de astăzi.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa: Unsplash
Diana Nunuț
10 dec. 2025, 10:41, Social

Potrivit unui comunicat de presă emis de Distrigaz Sud Rețele, întreruperea temporară a alimentării cu gaze a fost cauzată de un „incident înregistrat la un branșament din cadrul rețelei de distribuție a gazelor naturale amplasate la intersecția străzii Banu Antonache cu strada Calea Floreasca, din sectorul 1 al municipiului București”.

În acest moment, Distrigaz anunță că întreruperea alimentării cu gaze naturale afectează 499 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Constantin Aricescu, George Călinescu, Nicolae Constantinescu, General Aviator Popovici Andrei, Aviator Ștefan Protopopescu, din sectorul 1 al Capitalei.

Distrigaz mai menționează că echipele se află la fața locului pentru a remedia situația. De asemenea, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 10 decembrie 2025, în jurul orei 18:00, mai spun reprezentanții Distrigaz.

Dacă după reluarea alimentării, clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778. De asemenea, li se recomandă să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

 

