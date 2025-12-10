Laborator din Galați, dotat cu cel mai avansat sistem de depistare a drogurilor. Polițiștii vor afla rapid ce au consumat șoferii

Echipamentul, achiziționat cu sprijinul Consiliului Județean Galați, permite detectarea rapidă și precisă a drogurilor, medicamentelor și altor substanțe toxice, inclusiv în concentrații foarte mici.

Potrivit autorităților gălățene, tehnologia, utilizată la nivel internațional, combină cromatografia de lichide cu spectrometria de masă, putând diferenția chiar și compuși cu structuri chimice extrem de apropiate, un aspect considerat esențial pentru investigațiile de medicină legală.

„Este cel mai avansat sistem de acest fel atât la nivel național, cât și internațional. Investiția este parte a eforturilor comune pe care le facem alături de Polițe și celelalte instituții abilitate în combaterea traficului de droguri. De exemplu, Poliția Rutieră va putea verifica mult mai rapid și mai eficient dacă anumite persoane au consumat sau nu substanțe interzise”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Echipamentul este evaluat la 1,8 milioane de lei. Acesta va putea fi folosit și în pregătirea farmaciștilor rezidenți și a doctoranzilor din domeniul analizelor medico-farmaceutice, oferindu-le acces la tehnologie de ultimă generație și la aplicații practice avansate.