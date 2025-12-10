Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment

Platformele de intermediere a locurilor de muncă au mii de oferte de joburi pentru candidații fără studii superioare.

Șoferii, lucrătorii în depozit, caierii, mecanicii și personalul pentru curățenie sunt cei mai căutați candidați de anagajatori, potrivit unui comunicat eJobs.

5.500 de joburi sunt disponibile pentru aceștia pe iajob.ro și alte 6.400 – pe eJobs.

Se caută, de asemenea, candidați entry-level, în sectoare esențiale ca: retail, transport / logistică, industria alimentară sau servicii.

De altfel, candidații fără studii superioare sunt cei care aplică cel mai mult pe aceste platforme – peste 650.000 de aplicări au venit din partea acestor candidați.

Fluctuație mare – un acut sentiment al urgenței pentru angajatori

Cele mai multe oferte se găsesc în București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara.

În cele mai multe cazuri, este vorba despre poziții de înlocuire, în condițiile în care, în aceste sectoare, există o rată mare de fluctuație care generează un sentiment acut al urgenței.

„Acest sentiment se regăsește și la candidați, care caută căi cât mai rapide de angajare, mai ales că, în cele mai multe cazuri, nu au un CV sau nu știu cum să facă unul.

Pentru ei contează mult posibilitatea de a lua direct legătura cu angajatorii, opțiune pe care o au pe iajob.ro, spre exemplu pentru că speră ca, astfel, să elimine o parte dintre etapele care lungesc procesul de angajare”, explică Bogdan Badea.

Care este salariul mediu net pentru entry-level

Comparația cu oferta de joburi disponibile pentru alte categorii de candidați arată astfel: din numărul total de joburi postate în ultima lună, peste 11.000 au fost pentru segmentul entry-level și pentru cei fără experiență, în timp ce aproximativ 4.000 au vizat seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii.

Salariul mediu net, la nivel național, pentru angajații din eșalonul entry-level este de 4.000 de lei pe lună.

În cazul lor, angajatorii dau și cea mai mare dovadă de transparență salarială, pe iajob.ro 53% dintre poziții având salariul afișat în anunțul de angajare.

Raportat la domeniile care angajează cel mai mult în această perioadă, mediile înregistrate sunt următoarele: 3.500 de lei pentru retail și industria alimentară, 3.800 de lei pentru transport / logistică, 3.500 de lei pentru HoReCa, 3.600 de lei pentru servicii și 3.900 de lei pentru producție.