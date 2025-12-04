Prima pagină » Tehnologie » CEO-ul Anthropic avertizează: AI va lăsa milioane de oameni fără joburi, iar guvernele nu sunt pregătite

CEO-ul Anthropic avertizează: AI va lăsa milioane de oameni fără joburi, iar guvernele nu sunt pregătite

CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, avertizează că AI ar putea elimina milioane de locuri de muncă și cere guvernelor să conducă eforturile de recalificare.
CEO-ul Anthropic avertizează: AI va lăsa milioane de oameni fără joburi, iar guvernele nu sunt pregătite
Sursa: Wikimedia Commons / Creative Commons
Bianca Popa
04 dec. 2025, 09:57, Life-Inedit

Pe măsură ce inteligența artificială (AI) remodelează rapid piețele globale ale muncii, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat că guvernele vor trebui să joace un rol central în recalificarea angajaților și în stabilizarea economiei, scrie Axios.

Vorbind la New York Times DealBook Summit, Amodei a susținut că amploarea și viteza perturbărilor provocate de AI vor depăși revoluțiile tehnologice anterioare, necesitând intervenție coordonată.

Pierderile de locuri de muncă provocate de AI vor necesita intervenție guvernamentală

Amodei a avertizat că forțele pieței nu vor fi suficiente pentru a absorbi șocul unei automatizări extinse, subliniind că AI nu poate fi comparată cu revoluțiile internetului sau telecomunicațiilor.

El a spus că firmele și guvernele trebuie să colaboreze, dar în cele din urmă „guvernul va trebui să intervină” pentru a ajuta forța de muncă să facă tranziția.

Deși nu reprezintă o soluție completă, programele de recalificare vor fi esențiale pentru reducerea pierderilor locurilor de muncă.

Experții apropiați de AI văd un risc diferit

CEO-ul Anthropic a subliniat că cei care lucrează direct cu sisteme avansate de inteligență artificială înțeleg natura fără precedent a impactului acestei tehnologii.

El a criticat presupunerea că piața „se va regla singură”, avertizând că AI ar putea elimina locuri de muncă mai repede decât se pot adapta lucrătorii.

Amodei a prezis anterior că până la jumătate dintre joburile entry-level ar putea dispărea în următorii cinci ani, ceea ce ar putea împinge rata șomajului la 10–20%.

Avertismente timpurii ca început al soluțiilor

Amodei a spus că lansează aceste avertismente nu pentru „a fi un profet al dezastrului”, ci pentru a încuraja o planificare anticipată.

El consideră că recunoașterea riscurilor este primul pas în implementarea unor plase de siguranță și politici economice capabile să prevină instabilitatea pe termen lung.

În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului
G4media
Zodiile care primesc vești neașteptate înainte de finalul anului. Surprize de proporții pentru anumiți nativi
Gandul
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
Libertatea
Greșeala pe care o fac milioane de români iarna! Termostatul montat greșit îți poate dubla factura la căldură
CSID
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor