CEO-ul Anthropic avertizează: AI va lăsa milioane de oameni fără joburi, iar guvernele nu sunt pregătite

Pe măsură ce inteligența artificială (AI) remodelează rapid piețele globale ale muncii, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a declarat că guvernele vor trebui să joace un rol central în recalificarea angajaților și în stabilizarea economiei, scrie Axios.

Vorbind la New York Times DealBook Summit, Amodei a susținut că amploarea și viteza perturbărilor provocate de AI vor depăși revoluțiile tehnologice anterioare, necesitând intervenție coordonată.

Pierderile de locuri de muncă provocate de AI vor necesita intervenție guvernamentală

Amodei a avertizat că forțele pieței nu vor fi suficiente pentru a absorbi șocul unei automatizări extinse, subliniind că AI nu poate fi comparată cu revoluțiile internetului sau telecomunicațiilor.

El a spus că firmele și guvernele trebuie să colaboreze, dar în cele din urmă „guvernul va trebui să intervină” pentru a ajuta forța de muncă să facă tranziția.

Deși nu reprezintă o soluție completă, programele de recalificare vor fi esențiale pentru reducerea pierderilor locurilor de muncă.

Experții apropiați de AI văd un risc diferit

CEO-ul Anthropic a subliniat că cei care lucrează direct cu sisteme avansate de inteligență artificială înțeleg natura fără precedent a impactului acestei tehnologii.

El a criticat presupunerea că piața „se va regla singură”, avertizând că AI ar putea elimina locuri de muncă mai repede decât se pot adapta lucrătorii.

Amodei a prezis anterior că până la jumătate dintre joburile entry-level ar putea dispărea în următorii cinci ani, ceea ce ar putea împinge rata șomajului la 10–20%.

Avertismente timpurii ca început al soluțiilor

Amodei a spus că lansează aceste avertismente nu pentru „a fi un profet al dezastrului”, ci pentru a încuraja o planificare anticipată.

El consideră că recunoașterea riscurilor este primul pas în implementarea unor plase de siguranță și politici economice capabile să prevină instabilitatea pe termen lung.