Cum se utilizează AI la locul de muncă pentru a evita greșelile

Damien Charlotin, om de știință francez specializat în date și avocat, a catalogat cel puțin 490 de dosare judiciare în ultimele șase luni care conțineau „halucinații”, adică răspunsuri ale AI care conțineau informații false sau înșelătoare. Ritmul se accelerează pe măsură ce tot mai multe persoane utilizează AI, a spus el.

„Chiar și cei mai sofisticați jucători pot avea probleme cu acest lucru”, a spus Charlotin. „AI poate fi un avantaj. Este minunat, dar există și aceste capcane”.

Charlotin, cercetător senior la HEC Paris, o școală de afaceri situată în apropierea capitalei Franței, a creat o bază de date pentru a urmări cazurile în care un judecător a decis că AI generativă a produs conținut halucinant, cum ar fi jurisprudență fabricată și citate false, potrivit Euronews.

Majoritatea hotărârilor provin din cazuri din SUA în care reclamanții s-au reprezentat singuri, fără avocat, a spus el. În timp ce majoritatea judecătorilor au emis avertismente cu privire la erori, unii au aplicat amenzi.

Dar chiar și companii de renume au depus documente juridice problematice. Un judecător federal din Colorado a decis că un avocat al MyPillow Inc. a depus un memoriu care conținea aproape 30 de citate defectuoase în cadrul unui proces de calomnie împotriva companiei și a fondatorului Michael Lindell.

Profesia juridică nu este singura care se confruntă cu slăbiciunile AI. Prezentările generale ale AI care apar în partea de sus a paginilor cu rezultate ale căutărilor pe web conțin frecvent erori.

Gândiți-vă la AI ca la un asistent

Nu vă bazați pe AI pentru a lua decizii importante în locul propriei persoane. Unii utilizatori de AI tratează acest instrument ca pe un stagiar căruia îi atribuiți sarcini și a cărui muncă finalizată vă așteptați să o verificați.

„Gândiți-vă la AI ca la un instrument care vă îmbunătățește fluxul de lucru”, a spus Maria Flynn, CEO al Jobs for the Future, o organizație non-profit axată pe dezvoltarea forței de muncă. Poate acționa ca un asistent pentru sarcini precum redactarea unui e-mail sau cercetarea unui itinerar de călătorie, dar nu o considerați un substitut care poate face toată treaba, a spus ea.

Atunci când se pregătea pentru o ședință, Flynn a experimentat un instrument AI intern, cerându-i să sugereze întrebări de discuție pe baza unui articol pe care l-a împărtășit echipei.

„Unele dintre întrebările pe care le-a propus nu erau chiar potrivite pentru organizația noastră, așa că i-am dat un feedback… și mi-a răspuns cu cinci întrebări foarte bine gândite”, a spus ea.

Verificați acuratețea

Flynn a descoperit și probleme în rezultatele instrumentului de AI, care se află încă în faza pilot. Odată, i-a cerut să compileze informații despre munca pe care organizația ei o realizase în diferite state. Dar instrumentul de AI trata munca finalizată și propunerile de finanțare ca fiind același lucru.

„În acest caz, instrumentul nostru AI nu a fost capabil să identifice diferența dintre ceva ce fusese propus și ceva ce fusese finalizat”, a spus Flynn.

Din fericire, ea avea cunoștințele instituționale necesare pentru a recunoaște erorile. „Dacă sunteți nou într-o organizație, întrebați-vă colegii dacă rezultatele vi se par corecte”, a sugerat Flynn.

Deși AI poate ajuta la brainstorming, este riscant să te bazezi pe ea pentru a furniza informații factuale. Ia-ți timp pentru a verifica acuratețea informațiilor generate de AI, chiar dacă ești tentat să sari peste acest pas.

„Oamenii fac presupuneri pentru că sună atât de plauzibil încât pare corect și convenabil”, a spus Justin Daniels, avocat din Atlanta și acționar al firmei de avocatură Baker Donelson. „Faptul că trebuie să mă întorc și să verific toate citatele sau, când mă uit la un contract pe care AI l-a rezumat, trebuie să mă întorc și să citesc ce spune contractul, este puțin incomod și consumă mult timp, dar asta trebuie să faci. Oricât de mult ai crede că AI poate înlocui asta, nu poate”.

Aveți grijă cu luarea notițelor

Poate fi tentant să folosiți AI pentru a înregistra și a lua notițe în timpul ședințelor. Unele instrumente generează rezumate utile și schițează pașii de acțiune pe baza a ceea ce s-a spus.

Dar multe jurisdicții necesită consimțământul participanților înainte de a înregistra conversațiile. Înainte de a utiliza AI pentru a lua notițe, opriți-vă și luați în considerare dacă conversația ar trebui să rămână privilegiată și confidențială, a spus Danielle Kays, partener la firma de avocatură Fisher Phillips din Chicago.

Consultați-vă cu colegii din departamentele juridic sau de resurse umane înainte de a utiliza un instrument de luare a notițelor în situații cu risc ridicat, cum ar fi investigații, evaluări de performanță sau discuții privind strategia juridică.

„Oamenii susțin că utilizarea AI ar trebui să fie supusă unor niveluri diferite de consimțământ, iar acest aspect este în prezent analizat de instanțele judecătorești”, a afirmat Kays. „Este o problemă pe care, în opinia mea, companiile ar trebui să o urmărească în continuare, pe măsură ce este judecată”.

Protejarea informațiilor confidențiale

Dacă utilizați instrumente gratuite de AI pentru a redacta o notă sau o campanie de marketing, nu le furnizați informații de identificare sau secrete corporative. Odată ce ați încărcat aceste informații, este posibil ca alte persoane care utilizează același instrument să le găsească.

Asta pentru că, atunci când alte persoane pun întrebări unui instrument AI, acesta va căuta informațiile disponibile, inclusiv detaliile pe care le-ați dezvăluit, pe măsură ce își construiește răspunsul, a spus Flynn. „Nu face distincție între ceea ce este public și ceea ce este privat”, a adăugat ea.

Căutați cursuri de formare

Dacă angajatorul nu oferă cursuri de formare în domeniul AI, încercați să experimentați cu instrumente gratuite, cum ar fi ChatGPT sau Microsoft Copilot. Unele universități și companii de tehnologie oferă cursuri care vă pot ajuta să înțelegeți mai bine cum funcționează AI și cum poate fi utilă.

Un curs care învață oamenii cum să construiască cele mai bune solicitări AI sau cursuri practice care oferă oportunități de exersare sunt valoroase, a spus Flynn.

În ciuda problemelor potențiale ale instrumentelor, învățarea modului în care funcționează acestea poate fi benefică într-o perioadă în care sunt omniprezente.

„Cea mai mare capcană potențială în învățarea utilizării AI este să nu învățați deloc să o utilizați”, a spus Flynn. „Cu toții va trebui să devenim fluenți în AI, iar parcurgerea primilor pași pentru a vă familiariza, a vă alfabetiza și a vă simți confortabil cu instrumentul va fi extrem de importantă”.