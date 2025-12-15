Garanțiile de securitate ale Ucrainei trebuie să includă „o forță multinațională”

Liderii europeni au declarat luni că au convenit că orice decizie privind potențialele concesii teritoriale ucrainene către Rusia poate fi luată doar după ce vor fi instituite garanții solide de securitate, care ar trebui să includă o forță multinațională condusă de Europa, potrivit France 24.

Declarația emisă de 10 lideri europeni, precum și de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit după întâlnirea lor de la Berlin pentru a susține discuțiile de pace dintre negociatorii americani și ucraineni care încearcă să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Subliniind ceea ce consideră garanții de securitate necesare, declarația a precizat că Ucraina ar trebui să își poată menține forțele armate la aproximativ 800.000 de soldați pentru a putea descuraja conflictul.

Forță coordonată de Europa, susținută de SUA

În plus, Europa ar trebui să coordoneze o „forță multinațională Ucraina”, alcătuită din contribuții ale națiunilor dispuse și susținută de Statele Unite.

„Acest lucru va ajuta la regenerarea forțelor Ucrainei, la securizarea cerului Ucrainei și la susținerea siguranței mărilor, inclusiv prin operațiuni în interiorul Ucrainei”, se arată în declarație.

Garanțiile de securitate ar include și un mecanism de monitorizare a încetării focului condus de SUA, pentru a oferi avertizări timpurii cu privire la orice atac viitor și pentru a răspunde la orice încălcări.

„Deciziile privind teritoriul aparțin poporului Ucrainei, odată ce garanții solide de securitate vor fi efectiv implementate”, se arată în declarație.

Declarația a fost semnată și de liderii Danemarcei, Finlandei, Italiei, Olandei, Norvegiei, Poloniei și Suediei, precum și de șefii Consiliului European și ai Comisiei Europene.