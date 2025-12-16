Unul dintre principalii diplomați ai Moscovei, Serghei Riabkov, a declarat luni că Rusia și Ucraina se află foarte aproape de soluția ce ar putea pune capăt războiului început în februarie 2022. „Suntem pregătiți să ajungem la un acord”, a afirmat Riabkov, într-un interviu exclusiv pentru ABC News. Oficialul rus a precizat că o înțelegere ar putea fi atinsă curând: „mai devreme decât mai târziu”.

90% din disputele Rusia-Ucraina sunt rezolvate, spun americanii

În cadrul celui mai recent demers de pace inițiat de Casa Albă, Moscova și Kievul au purtat discuții intense cu reprezentanții americani. Oficiali ai administrației SUA au declarat pentru sursa citată că „literalmente 90%” dintre problemele dintre cele două părți ar fi fost deja soluționate.

Moscova: Acord imposibil fără teritorii

Cu toate acestea, Riabkov a reluat cerințe considerate inacceptabile de Ucraina. Rusia cere recunoașterea controlului asupra Crimeei, pe care a anexat-o în 2014. De asemenea, solicită controlul asupra a patru regiuni ucrainene, parțial ocupate de armata rusă – Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson.

„Avem cinci în total (pretenții teritoriale n.r) și nu suntem în măsură, sub nicio formă, să facem compromisuri în această privință”, a declarat oficialul rus.

În contradicție directă cu poziția Moscovei, Zelenski a respins în mod repetat orice concesii teritoriale. Poziția sa este susținută de Uniunea Europeană, deși unele state membre, precum Ungaria, au exprimat rezerve.

Fără trupe străine în Ucraina

Moscova respinge, de asemenea, orice prezență a trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei după încheierea conflictului, inclusiv sub forma unor garanții de securitate.

„Cu siguranță nu vom subscrie, nu vom fi de acord și nici nu vom fi mulțumiți de vreo prezență a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean”, a spus diplomatul rus. El a explicat că Rusia respinge și desfășurarea unor forțe militare din cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși” în Ucraina.

Moscova: Scopul invaziei – protejarea etnicilor ruși

În linie cu poziția Kremlinului, Riabkov a refuzat să numească conflictul un război, continuând să folosească termenul de „operațiune militară specială”. „Facem ceea ce facem și vrem să oprim acest lucru, iar dacă va fi oprit depinde de modul în care cei care susțin autoritățile de la Kiev vor recunoaște rezultatul inevitabil al succesului nostru”, a afirmat el.

Potrivit declarațiilor oficialului rus, protejarea etnicilor ruși din Ucraina ar reprezenta scopul invaziei. „Întregul scop este ca majoritatea acelor oameni să aibă o viață mai bună și să fie acolo unde le este locul, adică în Rusia”, a spus Riabkov.

Armele nucleare, sub condiții

Aflat în funcția de ministru adjunct de externe încă din 2008, Riabkov este cunoscut pentru rolul său central în relațiile ruso-americane. Recent, el a declarat că discuțiile privind controlul armelor și tratatele nucleare pot avansa doar după „îmbunătățiri substanțiale și ireversibile” ale politicii Washingtonului față de Rusia.