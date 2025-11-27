Laureată a Premiului Nobel pentru Pace: Acordul SUA trebuie să pedepsească crimele de război ale Rusiei

Oleksandra Matviichuk a declarat că planul inițial de 28 de puncte dintre SUA și Rusia, care a fost divulgat, nu ține cont de „dimensiunea umană”. Ea a afirmat că susține eforturile președintelui Volodimir Zelenski de a-l rescrie în dialog cu Casa Albă, scrie The Guardian.

„Avem nevoie de pace, dar nu de o pauză care să ofere Rusiei șansa de a se retrage și de a se regrupa”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate. Ea a mai subliniat că o soluție durabilă trebuie să includă garanții similare celor oferite de NATO pentru Ucraina.

Oleksandra Matviichuk este șefa Centrului ucrainean pentru libertăți civile, iar în anul 2022, alături de alte persoane, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Ea a avut o influență importantă în susținerea ideii că Rusia a dezvoltat un „caracter genocid” deoarece comunitatea internațională nu a restricționat-o suficient.

Cea de-a 26-a clauză din planul inițial SUA-Rusia, problematică

Avocatul pentru drepturile omului a subliniat că cea de-a 26-a clauză din propunerea inițială a SUA și Rusiei, care prevedea că „toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu formuleze niciun fel de pretenții și să nu ia în considerare nicio plângere în viitor”, era deosebit de problematică.

„Ar distruge dreptul internațional și Carta ONU pentru a crea un precedent care ar încuraja alți lideri autoritari că poți invada o țară, ucide oameni și șterge identitatea lor, și vei fi recompensat cu noi teritorii”, a mai spus ea.

Ulterior, clauza a fost eliminată din contrapropunerea în 19 puncte a Ucrainei și SUA, dar negocierile vor continua săptămâna viitoare. Pe de altă parte, oficialii de la Kremlin insistă că nu vor exista modificări, iar acest lucru stârnește temeri că Washingtonul ar putea încerca să impună Ucrainei condițiile Rusiei.

„Putin nu a început acest război pentru teritoriu”

Laureata Premiului Nobel mai spune că „Putin nu a început acest război pentru teritoriu” și că, de fapt, obiectivul acestuia era să subjuge Ucraina. „Este naiv să credem că Putin a pierdut sute de mii de soldați pentru niște orașe ucrainene mici, pe care majoritatea rușilor nu le-ar putea găsi pe hartă”.

Matviichuk a ma spus, potrivit The Guardian, că un acord de pace ar trebui să protejeze și drepturile a aproximativ 6 milioane de ucraineni care trăiesc în teritoriile ocupate de Rusia. „Ocupația rusă înseamnă tortură, viol, lagăre de filtrare și gropi comune, dar nu se spune nimic despre aceste persoane” în planul în 28 de puncte, a afirmat ea.

Centrul ucrainean pentru Libertăți Civile a contribuit la documentarea a peste 92.000 de „probabile crime de război” comise de actorii ruși în Ucraina încă din 2014, când Moscova a ordonat invadarea peninsulei Crimeea. Luptele pe scară largă au izbucnit în februarie 2022, odată cu invazia rusă.