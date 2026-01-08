Prima pagină » Politic » Un fost consilier prezidențial spune că România ar trebui să contribuie cu trupe în Ucraina, alături de Franţa și Marea Britanie, după acordul de pace

Un fost consilier prezidențial spune că România ar trebui să contribuie cu trupe în Ucraina, alături de Franţa și Marea Britanie, după acordul de pace

România ezită exact acolo unde miza este vitală pentru securitatea sa, susține unul dintre fosții consilieri prezidențiali ai lui Traian Băsescu, care pledează pentru implicarea militară directă după încheierea unui acord de pace.
Iulian Fota, sursa foto: Facebook
Maria Miron
08 ian. 2026, 14:18, Politic

Fostul consilier prezidențial Iulan Fota afirmă că România ar trebui să contribuie cu trupe la garantarea securității Ucrainei, alături de Franța, Marea Britanie și alte state europene, după încheierea unui acord. El susține că miza este una existențială pentru București.

„Securitatea Kievului este securitatea României”, a scris joi Fota, subliniind că implicarea directă lângă granițele României este mult mai importantă decât misiunile externe din Irak și Afganistan, unde România și-a demonstrat deja angajamentul față de cele mai importante alianțe euro-atlantice.

Frății de arme

Expertul în securitate este de părere că o astfel de participare militară ar contribui la construirea unei „frății de arme” cu militarii ucraineni și cu forțele armate ale Franței și Marii Britanii.
În opinia sa, un astfel de parteneriat ar fi similar relației consolidate cu armata americană în ultimele decenii: „În aproape 30 de ani de parteneriat cu SUA am văzut cât de importantă este frăția de arme cu militarii americani. De ce nu construim ceva similar cu europenii?”

România nu se poate apăra singură

Potrivit fostului consilier, România nu se poate apăra singură, iar vulnerabilitățile structurale ale țării pot fi contracarate doar cu ajutorul unor alianțe puternice. „Slăbiciunile noastre structurale nu pot fi consolidate decât prin alianțe și aliați. Noi nu suntem Polonia, cu forța ei interioară. Nu vrem să fim ca ei. Noi nu ne putem apăra singuri. Nu poți avea profit dacă nu investești!”, a transmis Fota.

Reducerea ajutorului pentru Ucraina, o politică greșită

El a criticat și reducerea ajutorului acordat Ucrainei în perioada guvernării anterioare, pe care o consideră inadecvată, precizând că deciziile de politică externă strategice sunt esențiale pentru securitatea națională. „Este mai în interesul nostru decât al Franței sau Marii Britanii ca Ucraina să reziste. De ce ezităm? De ce continuăm politica de diluare a ajutorului inițiată în mandatul de premier al lui Marcel Ciolacu? Ciolacu a pierdut alegerile!”

Cunoscut ca unul dintre cei mai duri apărători ai liniei pro-occidentale, Fota a avut poziții ferme față de Rusia și o atitudine critică față de zona politică și mediatică, pe care o acuza de vulnerabilitate la influențe externe. A fost consilier pentru securitate națională în al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu. În 2022 a devenit secretar de stat în MAE, dar a părăsit funcția după mai multe controverse publice generate de declarații tranșante la adresa unor politicieni și instituții media, care i-au adus atât susținători, cât și critici.

