Expert în securitate: Americanii nu retrag trupe pentru ruși

„Noi ne batem joc de țara noastră și o șubrezim, după aia avem speranță de la alții să ne-o salveze. Nu merg lucrurile așa și nu o să mai meargă în continuare, pentru că se schimbă vremurile, se schimbă epoca. Suntem surprinși că americanii retrag trupe? De unde așteptarea asta, să crească? Păi nu ne uităm la ce se întâmplă la Casa Albă în SUA, în relația transatlantică? Adică nu putem să fim atât de deconectați de realitate”, a declarat Fota la Antena 3 CNN.

Potrivit expertului, România trebuie să își ia soarta în propriile mâini mult mai mult decât până acum, „pentru că s-a dus boieria în care ne apărau alții, americanii, francezii. Ei fac tot ce pot și sunt alături de noi, dar ei nu pot compensa efortul”.

Întrebat dacă decizia de retragere a trupelor ar putea fi o concesie pe care o face Donald Trump lui Vladimir Putin, Fota a răspuns: „Nu. Americanii nu retrag trupe pentru ruși, să ne înțelegem. Evident că rușii vor fi mulțumiți, adică lor o să le placă. O mai puțină prezență americană e un lucru bun pentru ei. Dar americanii retrag trupe pentru că nu mai pot să ducă efortul ca până acum. Lumea e mult prea complicată, prea complexă, amenițările sunt mari”.

Ministerul Apărării Naționale transmis joi că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.