USR a validat propunerile de miniștri: Radu Miruță la Apărare și Irineu Darău la Economie

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să dețină și funcția de vicepremier. Pentru ministerul Economiei a fost validat senatorul USR de Brașov, Irineu Darău.

Propunerile au fost validate cu 81,22% din voturi „pentru”, 4,42% „contra” și 14,36% „abținere”.

Radu Miruță este deputat USR la al doilea mandat. Este doctor în Telecomunicații și absolvent al Facultății de Drept. În actualul mandat de ministru al Economiei, a participat la negocierile privind pachetul de finanțare europeană SAFE, prin care României îi sunt alocate peste 16,6 miliarde de euro pentru proiecte din domeniul apărării.

Irineu Darău este liderul filialei USR Brașov. Este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București și conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare din Senat. Este, de asemenea, membru în mai multe comisii cu profil economic și social.

Potrivit președintelui USR, Dominic Fritz, Radu Miruță „a avut un rol esențial în implementarea Programului SAFE – un program vital pentru modernizarea Armatei”, iar Irineu Darău „aduce peste 15 ani de experiență în mediul privat, în proiecte complexe și internaționale”.

Fritz a mai declarat că, prin aceste propuneri, USR „pune în față competența și interesul public”.