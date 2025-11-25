Ministerul Apărării de la Chișinău: Șase drone au survolat Moldova. Una a căzut peste o casă

„În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național”, a anunțat ministerul.

Prima dronă a fost detectată pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior spre România.

Drona a traversat spațiul aerian al Moldovei la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv Poliția, despre cazul de survolare ilegală.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești.

„Îndemnăm cetățenii să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile”, a transmis ministerul.

Conform acestuia, instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației.