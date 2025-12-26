Un obiect zburător detectat de radarele ucrainene în nordul R. Moldova s-a dovedit a fi un balon cu aer cald

Potrivit Poliției de Frontieră din Republica Moldova, vineri, la ora 15:45, autoritățile ucrainene au informat partea moldoveană despre detectarea unui obiect zburător care a survolat spațiul aerian din nordul Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.

La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul a dispărut de pe radare în regiunea localității Brătușeni.

Ulterior, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării că obiectul detectat a fost identificat drept un balon cu aer cald.

Autoritățile precizează că, pe teritoriul Republicii Moldova, în zona de frontieră nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni. Situația a fost monitorizată continuu, iar cetățenii Republicii Moldova se află în afara oricărui pericol, notează jurnal.md.

Poliția de Frontieră anunță că rămâne în contact cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, continuând să asigure supravegherea și securitatea frontierei de stat, precum și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.