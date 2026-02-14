Prima pagină » Știri externe » Zelenski spune că SUA solicită prea des Ucrainei să facă anumite concesii. Liderul de la Kiev, despre absența Europei de la negocieri: „O mare greșeală”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, faptul că Washingtonul solicită prea des Kievului, și nu Moscovei, să facă anumite concesii.
Zelenski spune că SUA solicită prea des Ucrainei să facă anumite concesii. Liderul de la Kiev, despre absența Europei de la negocieri: „O mare greșeală”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Conferința de Securitate de la Munchen. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 feb. 2026, 00:40, Știri externe

În cadrul discursului său de sâmbătă de la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski şi-a exprimat frustrarea că Ucrainei i se cere „prea des” să facă concesii în cadrul negocierilor.

„Americanii revin adesea la subiectul concesiilor. Prea des, aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a afirmat Zelenski în cadrul Conferinței, potrivit NBC News.

Liderul de la Kiev speră că următoarele discuții trilaterale, programate săptămâna viitoare, „vor fi serioase, substanțiale și utile pentru noi toți, dar, sincer, uneori pare că părțile discută despre finalizarea unor lucruri diferite”.

În discursul său, Zelenski a punctat faptul că Europa nu este prezentă la masa negocierilor, deși ar trebui să fie.

„Este o mare greșeală”, spune el.

Zelenski a mai avertizat, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, că acțiunile lui Vladimir Putin îi amintesc de Acordul de la München din 1938, „când fostul Putin a început să dividă Europa”.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat acum în mod sigur prin divizarea Ucrainei, așa cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei ar salva Europa de la un mare război”, a adăugat acesta.

Săptămâna viitoare va avea loc o nouă rundă de discuții SUA-Rusia-Ucraina în Geneva. Negocierile trilaterale anterioare s-au desfășurat în Abu Dhabi.

