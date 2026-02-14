Prima pagină » Știri externe » Patru noi astronauți ajung la Stația Spațială Internațională pentru a înlocui echipajul evacuat al NASA

Patru noi astronauți ajung la Stația Spațială Internațională pentru a înlocui echipajul evacuat al NASA

Echipajul de pe Stația Spațială Internațională este, din nou, în formulă completă, după ce o parte din echipajul anterior a fost evacuat mai devreme din motive de sănătate. Patru noi astronauți s-au alăturat Stației Spațiale Internaționale, aceștia fiind transportați de SpaceX.
Sursa foto: NASA
Diana Nunuț
15 feb. 2026, 01:53, Social

Stația Spațială Internațională (ISS) și-a revenit la capacitate maximă, după ce sâmbătă, patru noi astronauți vin în locul colegilor care au părăsit stația mai devreme din motive de sănătate, relatează The Guardian.

SpaceX i-a transportat pe astronauții americani, francezi și ruși la o zi după lansarea lor de la Cape Canaveral.

Jessica Meir și Jack Hathaway de la NASA, Sophie Adenot din Franța și Andrei Fedyaev din Rusia vor fi la ISS pentru o misiune de opt-nouă luni.

Sosirea celor patru noi astronauți a avut loc în contextul în care în luna ianuarie, o parte a echipajului care se afla pe Stația Spațială Internațională a fost evacuată din motive de sănătate, mai devreme decât era planificat.

În urma deciziei, la Stația Spațială au rămas doar trei membri ai echipajului – un american și doi ruși – ceea ce a determinat NASA să suspende ieșirile în spațiu și să reducă cercetările.

NASA a refuzat să divulge identitatea astronautului care s-a îmbolnăvit în orbită pe 7 ianuarie sau să explice ce s-a întâmplat, invocând confidențialitatea medicală.

A fost pentru prima dată după mai multe decenii când o misiune a fost întreruptă din cauza unei probleme medicale apărute în orbită.

