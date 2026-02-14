Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00

Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, cu manifestări antisociale”, Galeș a început să trăiască în pădure, după obiceiul sălbăticiunilor, încă de prin 2001. Pe vremea aceea era dat în urmărire pentru o condamnare de trei ani, primită pentru vătămare corporală și violare de domiciliu.

În 2010, Galeș a ucis mai întâi o bătrână în vârstă de 70 de ani, iar apoi a omorât și un bărbat, căruia i-a luat calul și căruța. Ambele victime aveau capul zdrobit și au fost atacate în timp ce lucrau la câmp.

Arestat preventiv, Eugen Galeș a reușit să evadeze din sediul Judecătoriei Moreni. Timp de o lună, criminalul a dormit pe câmp. A fost prins de un pădurar și închis, în regim de maximă siguranță, la Mărgineni.

În 2012, criminalul în serie și-a omorât un coleg de celulă, căruia i-a sfărâmat craniul cu un scaun. Condamnat la detențiune pe viață, Eugen Galeș a ajuns, pentru scurt timp, la Jilava, într-o celulă de tranzit. Acolo, bărbatul din Năieni a arătat din nou de ce este în topul celor mai teribili criminali români, după ce crudul violator Ștefan Simion, zis Pașparache, a umblat în lucrurile lui și i-a furat țigările.

Colonelul Cristian Micu era pe atunci responsabil cu siguranță penitenciară și s-a nimerit de serviciu în noaptea în care, în capul lui Galeș, Omul pădurii s-a trezit mai furios ca niciodată.

Duminică, 15 februarie, de la ora 19:00, Col (r) Cristian Micu vine în platoul MARTORII să povestească cea mai îngrozitoare agresiune din istoria modernă a închisorii.