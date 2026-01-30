Prima pagină » Social » MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00

MARTORII, o nouă emisiune marca Gândul, începe duminică, 1 februarie, de la 19:00
Departamentul Social
30 ian. 2026, 15:15, Social

Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături de mai multe persoane, între care și fiica lui, într-un club foarte cunoscut din București. Acolo, la plecare, liderul interlop l-a luat bătaie, aparent fără motiv, chiar pe bodyguardul care îi asigurase protecția, toată noaptea. Așa a ajuns Fane Spoitoru față în față cu Alberto Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi din țară, care a sărit în ajutorul colegului său. A urmat un schimb de lovituri în urma cărora Spoitoru și-a pierdut cunoștința.

Alberto vine, duminică, de la ora 19.00, în platoul MARTORII, să povestească, fără perdea, ce s-a întâmplat în acea noapte de pomină, despre care încă se vorbește în șoaptă.

MARTORII este noua emisiune de la Gândul care aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Polițiști, procurori, sportivi, bodyguarzi sau personaje-cheie din lumea interlopă vorbesc fără filtre despre ce s-a întâmplat cu adevărat: frica, violența, negocierile din umbră, alianțele și răzbunările. Dincolo de titlurile de presă și de focul mediatic, MARTORII arată cum au trăit acești oameni clipele.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube/ Facebook Gândul.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
Libertatea
Cum s-a produs accidentul în care a murit Tal Berkovich, fostă concurentă la Chefi la cuțite
CSID
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor