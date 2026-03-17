Victor Ponta are de gând s-o dea în judecată pe Oana Țoiu / „Am pregătit deja dosarul. Sunt niște scelerați!”

Fostul premier Victor Ponta a declarat la podcastul „Ai aflat!” al lui Ionuț Cristache că pregătește o plângere penală pe care intenționează s-o depună în perioada următoare împotriva ministrei Țoiu, pe care o acuză de încălcarea legii și dezinformare în legătură cu tratamentul aplicat minorilor români aflați în situații de risc în străinătate.
Luiza Moldovan
17 mart. 2026, 17:43, Politic

Ponta a spus că a strâns deja documentele pe care le va prezenta procurorilor: „Uite, dom’le, toate documentele”.

Întrebat când va merge la Parchet, acesta a răspuns: „Probabil săptămâna viitoare. O să vă anunț”.

„Au mințit. Și mint în continuare” 

Fostul premier susține că, din tot ce a analizat în speța întoarcerii acasă a fiicei sale au rezultat: „Din tot rechizitoriul pe care l-am compus rezultă că au mințit și mint în continuare. Și că au încălcat legea”.

Potrivit lui Ponta, legislația românească prevede obligații clare pentru autorități în cazul minorilor neînsoțiți aflați în zone de conflict sau pericol.

„Este o hotărâre de guvern din 2004 care se referă exact la obligația statului român față de minorii neînsoțiți aflați în zone de conflict. Atenție, nu trebuie să fie pe nicio listă”, a subliniat acesta.

„Consulul este obligat să ajute orice copil” 

Victor Ponta a explicat că, potrivit legii, orice minor român aflat în dificultate în străinătate trebuie sprijinit automat de autorități:

„Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru la consulat, consulul e obligat să-l ajute. Dacă e un copil minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de pericol, e obligat să-l sprijine”.

Atac dur la adresa USR: „Sunt niște scelerați”

Fostul premier a lansat și critici dure la adresa USR, :

„Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro, ca să se războiască cu niște copii, arată că sunt niște scelerați”, a spus Ponta.

El a mers mai departe, afirmând că situația reflectă o problemă mai amplă la nivel social: „Asta arată că societatea românească a luat-o razna”.

