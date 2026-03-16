Gândul: Numele fiicei lui Victor Ponta figurează pe lista zborului de repatriere. MAE susținea că nu apare în evidențe

Numele fiicei lui Victor Ponta apare pe lista pentru zborul de repatriere organizat de statul român în 6 martie, potrivit unui document intrat în posesia publicației Gândul.
Lista pe care apare numele fiicei lui Victor Ponta. Sursa foto: Gândul
Departamentul Politic
16 mart. 2026, 18:04, Politic

Documentul publicat de Gândul contrazice poziția oficială a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care a susținut că Irina Ponta nu figura pe nicio listă și nu exista în evidențele consulare.

Scandalul a apărut după ce Victor Ponta a acuzat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în zborul de repatriere organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pe ruta Oman–București.

La bordul aeronavei s-au aflat 127 de cetățeni români, dintre care 95 minori.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că fiica lui Victor Ponta nu figura pe nicio listă. De asemenea, ministra Oana Țoiu a precizat că nici măcar nu a fost înregistrată o cerere de asistență consulară din partea părinților.

Gândul a intrat însă în posesia unei liste de pasageri care urmau să fie repatriați cu zborul Oman-București și pe care figurează și numele fiicei minore a lui Victor Ponta, Irina Octavia Ponta.

Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu

Victor Ponta a susținut că fiica sa ar fi fost împiedicată să urce în autobuzul care transporta pasagerii către avion și a acuzat-o pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, că ar fi intervenit în acest sens. Fostul premier a depus o plângere la DNA pentru abuz în serviciu.

„Când să se urce în autobuzul de Oman, l-a sunat doamna Țoiu pe consulul general, a țipat că-l dă afară, că nu există să urce cineva cu numele de Ponta, că este o imagine proastă pentru ea.

Nu a fost urcată în autobuz la cererea personală a Oanei Țoiu. Ne-au ajutat emiratezii. Statul român, nu”, a declarat Victor Ponta la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Purtătorul de cuvânt al MAE a afirmat că fiica lui Victor Ponta nu apărea pe nicio listă, deoarece nu ar fi existat în evidențele consulare.

„Numele cetățeanului la care faceți referire nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

La audieri în Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților, Oana Țoiu a afirmat că incidentul ar fi fost provocat de „o comunicare paralelă” în interiorul rețelei consulare.

