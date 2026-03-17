Ponta, despre intervenția MAE: USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul

Victor Ponta s-a dezlănțuit, la emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, făcând atacuri la adresa USR, precizând că statul ar fi plătit, prin intermediul USR, o campanie împotriva fiicei sale.
Victor Ponta are de gând s-o dea în judecată pe Oana Țoiu / „Am pregătit deja dosarul. Sunt niște scelerați!"
Victor Ponta la „Ai aflat!": „Povestea asta cu trimis în Parlamentul României să votezi este modul cel mai clar de a-ți crea o problemă" / „Ne bagi în război cu Iranul?"
Nicușor Dan a donat sânge pentru a încuraja donarea: Salvează vieți
Călin Georgescu face apel la „oamenii bogați": Salvați ca binefăcători agricultura românească și poporul vă va mulțumi
Percheziții în Prahova într-un dosar de deșeuri periculoase. Polițiștii suspectează deversări într-un râu din Ploiești
Daiana Rob
17 mart. 2026, 17:12, Politic

Făcând o serie de atacuri USR, Ponta a vorbit, din nou, despre scandalul cu privire la intervenția MAE de a-i interzice fiicei sale să urce în avionul de repatriere care s-a întors de la Oman, la începutul lunii martie.

Ponta acuză că statul ar fi plătit, prin subvenție dată de USR, o companie împotriva fiicei sale.

Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”, a declarat Ponta. 

Potrivit Gândul, numele fiicei lui Victor Ponta figura pe lista cu cetățeni repatriați din Orientul Mijlociu. Documentul contrazice poziția oficială a Ministerului Afacerilor Externe care preciza că fiica sa nu exista pe nicio listă și nu figura în evidențele consulare.

Ponta: „Dacă nu ești USR-ist, mori de foame în România”

Vorbind, de această dată, despre înghețarea alocațiilor, Victor Ponta acuză că Guvernul a tăiat alocațiile copiilor, afirmând că „dacă nu ești USR-ist trebuie să mori în România”. 

Am înțeles, au tăiat alocațiile de la toți copiii din țara asta. Nu știu, mă, să pună un amendament. Copiii USR-ist trebuie să primească mai mulți bani, că sunt mai lacomi. Mănănâncă mai mult copiii useriștilor, decât ai celorlalți. Adică, hai să o dăm pe față. (…) Ești USR-ist, ai voie. Nu contează. Nu ești USR-ist, trebuie să mori în România”, a declarat Ponta. 

Reamintim că, la începutul anului, Guvernul a decis înghețarea alocațiilor. Acestea, deși urmau să crească odată cu inflația, au rămas la același valori de anul trecut.

 

