Ponta, despre intervenția MAE: USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul

Făcând o serie de atacuri USR, Ponta a vorbit, din nou, despre scandalul cu privire la intervenția MAE de a-i interzice fiicei sale să urce în avionul de repatriere care s-a întors de la Oman, la începutul lunii martie.
Ponta acuză că statul ar fi plătit, prin subvenție dată de USR, o companie împotriva fiicei sale.
„Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”, a declarat Ponta.
Potrivit Gândul, numele fiicei lui Victor Ponta figura pe lista cu cetățeni repatriați din Orientul Mijlociu. Documentul contrazice poziția oficială a Ministerului Afacerilor Externe care preciza că fiica sa nu exista pe nicio listă și nu figura în evidențele consulare.
Vorbind, de această dată, despre înghețarea alocațiilor, Victor Ponta acuză că Guvernul a tăiat alocațiile copiilor, afirmând că „dacă nu ești USR-ist trebuie să mori în România”.
„Am înțeles, au tăiat alocațiile de la toți copiii din țara asta. Nu știu, mă, să pună un amendament. Copiii USR-ist trebuie să primească mai mulți bani, că sunt mai lacomi. Mănănâncă mai mult copiii useriștilor, decât ai celorlalți. Adică, hai să o dăm pe față. (…) Ești USR-ist, ai voie. Nu contează. Nu ești USR-ist, trebuie să mori în România”, a declarat Ponta.
Reamintim că, la începutul anului, Guvernul a decis înghețarea alocațiilor. Acestea, deși urmau să crească odată cu inflația, au rămas la același valori de anul trecut.