Ponta, despre intervenția MAE: USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul

Făcând o serie de atacuri USR, Ponta a vorbit, din nou, despre scandalul cu privire la intervenția MAE de a-i interzice fiicei sale să urce în avionul de repatriere care s-a întors de la Oman, la începutul lunii martie.

Ponta acuză că statul ar fi plătit, prin subvenție dată de USR, o companie împotriva fiicei sale.

„Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”, a declarat Ponta.

Potrivit Gândul, numele fiicei lui Victor Ponta figura pe lista cu cetățeni repatriați din Orientul Mijlociu. Documentul contrazice poziția oficială a Ministerului Afacerilor Externe care preciza că fiica sa nu exista pe nicio listă și nu figura în evidențele consulare.

Ponta: „Dacă nu ești USR-ist, mori de foame în România”

Vorbind, de această dată, despre înghețarea alocațiilor, Victor Ponta acuză că Guvernul a tăiat alocațiile copiilor, afirmând că „dacă nu ești USR-ist trebuie să mori în România”.